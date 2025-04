Revisan en Palacio el caso Chávez

El tema de la señalada campaña anticipada de la senadora morenista Andrea Chávez, quien aspira al gobierno de Chihuahua, fue revisado ayer en Palacio Nacional por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien se reunió con varios liderazgos morenistas.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo incluso que el caso de Chávez no es el único en Morena. Ante el anuncio de la Presidenta de que enviará una carta a la dirigencia de Morena para que se pongan reglas claras y se eviten campañas anticipadas, los senadores guindas cerraron filas con el llamado.

Noroña dio a conocer que el tema de las campañas anticipadas fue discutido este lunes en Palacio Nacional, donde participaron los coordinadores morenistas en el Congreso de la Unión, además de otros militantes del partido.

“Se expresó la preocupación de Morena de tener reglas para los procesos. El movimiento en general, el país en general debe tener reglas porque, si no hay reglas generales, por lo menos hacer las nuestras”, dijo en entrevista con medios.

Advirtió que el caso de Andrea Chávez y sus vehículos en los que promociona su imagen no es el único.

“Se plantearon varios casos que pudieran ser impugnados, inclusive internamente por propios compañeros o compañeras (de Morena) y que eso, lo que nosotros debemos... A ver, la preocupación es la unidad, la preocupación es que haya reglas claras, la preocupación es que todo esté efectuado de manera correcta”, externó el senador.

Sin embargo, afirmó que no entraría en detalles para no “golpetear” a sus compañeros: “Yo no voy a entrar a un golpeteo, a una descalificación. No voy a decir, pues. Nada más falta que yo aquí esté golpeando compañeros y compañeras”.