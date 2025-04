Claudia Sheinbaum arranca Programa de Vivienda para el Bienestar en Tamaulipas.

Desde Matamoros, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el arranque de obras del Programa de Vivienda para el Bienestar en Tamaulipas con el cual se construirán 48 mil viviendas en el estado en todo el sexenio. Además, de que inició la entrega de las primeras 2 mil 800 escrituras de créditos ya pagados del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), con lo cual refrendó que en México la vivienda es un derecho.

“La vivienda dejó de verse como un negocio y se ve como el derecho del pueblo de México. Igual que la educación que es un derecho, igual que la salud que es un derecho, el acceso a la vivienda es un derecho del pueblo de México, no es una mercancía, no es un privilegio, es el derecho del pueblo de México y por eso está en la Constitución”, aseguró.

Recordó que con el Programa Nacional de Vivienda, el Infonavit además de construir viviendas también realizó el congelamiento de más de 4 millones de créditos que resultaron impagables para los trabajadores.

“La diferencia es que ya las viviendas no son un negocio, no son para servir a la bolsa de unos cuantos; el Infonavit se transformó y ahora está al servicio de los trabajadores y las trabajadoras de México (...) Se modificó la Ley del Infonavit, que algunos no querían que se cambiara, y gracias a eso los trabajadores pueden tener sus viviendas y puede reducirse la deuda impagable que tenían”, agregó.

Recordó que para quienes no son derechohabientes, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) construirá vivienda para no derechohabientes con cero por ciento de interés, mientras que el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) también se involucrará en la construcción y además reducirá tasas, otorgará quitas y entregará escrituras, todo ello en beneficio de 400 mil trabajadores del Estado.

En Tamaulipas, se construirán con el Programa de Vivienda para el Bienestar 48 mil nuevas viviendas: 28 mil por parte del Infonavit y 20 mil la Conavi; aunado a que se regularizarán 15 mil 600 escrituras. En 2025 se iniciará con la edificación de las primeras 7 mil viviendas: 6 mil Infonavit y mil Conavi.

