Senado promoverá elección judicial con campaña institucional y sin tintes partidistas

Tras el receso por Semana Santa, el Senado de la República comenzará con la difusión de la jornada electoral judicial del primero de junio. Será a través de spots sin logo o colores en los que se promocionará esta fecha y se utilizarán las plataformas oficiales de la Cámara alta.

El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, consultado por medios de comunicación, comentó: “Difusión no haremos (en estos días), la gente está en otra lógica la siguiente semana. Yo creo que después de Semana Santa salen los spots”.

Senado impulsará participación ciudadana en jornada del 1 de junio con campaña neutral

“Entonces, sí los subiremos a la brevedad los anuncios que, como ustedes saben, no debe llevar el logo, no debe llevar colores, es simplemente la promoción de la jornada del 1 de junio”, apuntó.

El senador además dijo que la campaña de difusión utilizará todas las plataformas oficiales del Senado, incluyendo tiempos oficiales en medios.

Y aclaró que “los spots no son una promoción de personas. Es la promoción del 1 de junio, llamando a participar. No necesito salir yo; van a decir que estamos induciendo y no, no es idea de promoción personal de nadie”.

“Seremos respetuosos, no llevamos consigna. Llevamos la encomienda de invitar a la ciudadanía a participar en este primer ejercicio histórico”, declaró.

Morales Toledo afirmó que la resolución del TEPJF respalda a la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a líderes del Congreso, gobernadoras y gobernadores, al reconocer que informar y promover el voto no constituye campaña política.

“El acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) era un ataque a la democracia. Limitaba el derecho del pueblo a elegir a sus jueces y magistrados. Los consejeros que lo aprobaron buscaban restringir información clave para una decisión tan relevante como la construcción de un Poder Judicial al servicio de la gente”, criticó el senador.

Indicó que como legisladores promoverán la elección en los municipios que visiten con equidad y neutralidad, como lo establece la Constitución.

Finalmente, Morales Toledo se comprometió a difundir la información también en su lengua materna, el zapoteco, para garantizar que las comunidades indígenas comprendan tanto el proceso como la importancia de involucrarse en la elección de los integrantes del Poder Judicial.

