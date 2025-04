Desde sequía de 2023 no hay cómo pagar adeudos

Ante el conflicto entre México y Estados Unidos por el tema de pago de agua y las amenazas arancelarias de Donald Trump, la única vía para resolver el problema es la negociación, ya que el panorama de sequía en nuestro país está muy complicado, aseguró el exdirector de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo.

En entrevista con La Razón, explicó que el Tratado de Aguas de 1944 establece la entrega de agua de México hacia el vecino del norte a través del Río Bravo y de Estados Unidos a nuestro país por el Río Colorado. De esta manera, México debe entregar anualmente 431.7 millones de metros cúbicos y en contraparte recibe un millón 850 mil millones de metros cúbicos; sin embargo, aseguró que siempre hay variaciones en los flujos de los ríos, ya que no es “una cosa matemática”, y por ello, se estableció un mecanismo para cambios cuando se presenten ese tipo de variaciones.

“Es el caso ahora, ya que la sequía extrema de 2023 causó un problema gravísimo en todo el norte y noroeste del país, al que a la fecha mantiene los caudales muy por debajo de sus niveles. Las presas de Chihuahua, de Sonora y Tamaulipas están muy abajo de lo normal, y eso impidió que México hiciera las entregas de acuerdo al tratado; es un adeudo fuerte”, indicó.

Detalló que en 2023 no se pudieron realizar entregas de agua, en 2024 hubo muchos problemas y ahora se tiene un adeudo de más de un millón de metros cúbicos de agua. “Tiene razón Trump al decir que se debe agua, pero lo que no es verdad es que México se esté robando el agua o que se utilice para otras cosas. La realidad es que no hay agua, la sequía extrema desde el 2023 ha impedido a México hacer las entregas y esa es la realidad”, aseguró el extitular de la Conagua.

Luege Tamargo precisó que, ante sequías extremas, una parte del tratado explica que los países pueden diferir las entregas para años posteriores, dentro del ciclo de cinco años, pero si la sequía es extraordinaria, por una única vez se podría diferir el pago de un quinquenio al otro, lo que pone al país en un aprieto, ya que se va acumulando el volumen.

Señaló que fue acertado que la Presidenta Claudia Sheinbaum haya enviado a un grupo de funcionarios para resolver el problema, ya que el quinquenio termina este 2025, aunque reiteró que tienen la herramienta de negociar por la sequía extrema que atraviesa el país.

“Yo estuve durante mi gestión en Estados Unidos para negociaciones muy críticas, directamente con el secretario del interior. El problema es que estamos con un presidente que quiere imponer aranceles a todo, por ello, me voy por la negociación diplomática y diferir los pagos. Otra vía es forzar la entrega de agua, y eso nos mete en serios problemas”, dijo.

Mencionó que, en caso de que se fuerce la entrega de agua, se debe hacer del Río Conchos, pero las presas y afluentes se encuentran muy por debajo de sus almacenajes. “Suponiendo que se fuera al extremo de pagar el agua, nos mete en un desastre, porque se deja sin agua a muchas unidades de riego y por ello el gobierno estaría obligado a pagar las pérdidas por la falta de agua, lo que se convierte en una deuda millonaria”, añadió.

Indicó que se puede entregar agua de otros embalses que no están en el Tratado, como el Río San Juan, que atraviesa la Sierra Madre y llega al estado de Nuevo León y Tamaulipas, “pero de igual manera sería un harakiri”, porque esas entidades tambièn se encuentran en una crisis permanente de agua.

El exfuncionario dijo que “podríamos” estar hasta en “una crisis diplomática”, pues aseguró que todos los panoramas son difíciles. Este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a México con imponer aranceles en caso de que no se cumpla el adeudo de agua que tiene México, lo que prendió las alarmas al interior del país.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Presas de Conagua, en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, hay 32 presas de las que 21 se encuentran por debajo del 50 por ciento; mientras que 16 están en niveles críticos (ubicadas por debajo del 20 por ciento).

Además, tres presas en Sonora registran los niveles más bajos; Abelardo Rodríguez con cero por ciento de almacenaje, Adolfo Ruiz Cortines con 1 por ciento y Cuauhtémoc, con apenas 3 por ciento de almacenamiento.