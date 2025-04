Por indiferencia, buscadores de desaparecidos exigen renuncia de Rosario Piedra a la CNDH

No asistió a diálogos con colectivos de búsqueda

Bajo la acusación de cometer violencia institucional con su indiferencia, buscadores de personas desaparecidas exigieron a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, dejar su actual cargo.

Por medio de un comunicado del colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora, sus integrantes expusieron que la presidenta del órgano defensor no se ha hecho presente durante los diálogos que abrió la Secretaría de Gobernación (Segob) con las familias de víctimas de desaparición.

Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH. ı Foto: Cuartoscuro

Colectivos acusan desinterés de Rosario Piedra

La ausencia de Rosario Piedra en estos encuentros, llevados a cabo en lo que va de abril, fueron interpretados como una señal de desinterés hacia quienes padecen este fenómeno criminal.

“Porque mientras el dolor nos convoca, la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, ha elegido el silencio. Su ausencia en la mesa de diálogo no fue sólo una silla vacía, fue un mensaje claro: “no me importa”. Y esa indiferencia, señora Piedra, es violencia institucional”, dijeron.

Cuestionaron qué esperanza puede darse en un momento en el que el Gobierno decidió abrir la conversación y este órgano no se sumó, por lo que plantearon que no es posible confiar en la Comisión que se ausenta cuando es requerida.

“Cuando el gobierno abre sus puertas y la CNDH no cruza el umbral, ¿qué esperanza queda para los que buscan justicia?, ¿cómo confiar en una institución que se borra justo cuando más se le necesita? ”, señalaron.

Por estos motivos es que demandaron su salida del cargo, descartando que se trate de un acto vengativo: “Exigimos su renuncia, no como venganza, sino como acto de dignidad. No se puede representar a las víctimas desde la ausencia, no se puede hablar de derechos humanos mientras se ignoran los clamores de quienes han perdido todo”, comentaron.

¡Hoy alzamos la voz!

La Presidenta de la @CNDH @RosarioPiedraIb , estuvo ausente en la mesa de diálogo donde hablamos de nuestros desaparecidos. Esa ausencia no fue solo física, fue un acto de desprecio hacia las víctimas y sus familias.

Exigimos su renuncia. pic.twitter.com/kpTy6rbNM0 — Jovenes Buscadores de Sonora (@JovenesBuscan) April 12, 2025

Previamente, Cecilia Flores, líder y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, también reclamó la ausencia de Rosario Piedra en el marco de la mesa de diálogo entre autoridades federales con familiares de personas desaparecidas.

Al hacer eco del pronunciamiento del colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora, Ceci Flores también exigió la renuncia de Piedra Ibarra a la titularidad de la CNDH, al señalar que “no se puede representar a las víctimas desde el silencio”.

“Queremos justicia, no indiferencia. Queremos instituciones que escuchen, no que se escondan. ¡Ni un paso atrás hasta que la verdad tenga rostro y la justicia camino!“, escribió la madre buscadora en sus redes sociales.

Exigimos su renuncia. No se puede representar a las víctimas desde el silencio.

Queremos justicia,no indiferencia.

Queremos instituciones que escuchen,no que se escondan.

¡Ni un paso atrás hasta que la verdad tenga rostro y la justicia camino! #Justiciaparalosdedaparecidos https://t.co/YQrk5POW8f — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) April 12, 2025

