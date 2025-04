Loretta analiza impugnar

No gustó a Loretta Ortiz el que el Instituto Nacional Electoral le aplicara medidas cautelares y le ordenara bajar contenidos digitales que hacen referencia a su arranque de campaña, el cual se llevó a cabo ni más ni menos que en el edificio del SME. Fue este domingo que la Comisión de Quejas y Denuncias determinó que esos materiales debían ser eliminados para evitar que se alterara la equidad en la contienda por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero resulta que la ministra ya respondió: “Respecto a la supuesta infracción a las reglas de equidad en la contienda que el INE me atribuye, debo señalar que, una vez más, se equivocan, como ocurrió cuando intentaron limitar la difusión del proceso judicial electoral”. Consideró que no requiere recurrir a “prácticas del pasado”, porque es una mujer comprometida con la transformación. Y aunque en principio indicó que acatará la resolución de los consejeros electorales, también ya anticipó que con su equipo jurídico, porque ella tiene uno, evaluará la viabilidad de impugnar dicha determinación. ¿Qué tal?

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Golpes al crimen