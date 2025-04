La contrarréplica de Loretta

Y hablando de ministras, la que entró a un estira y afloja con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue Loretta Ortiz, quien ahora se inconformó con la propuesta del magistrado Felipe de la Mata de echar abajo la impugnación que la ministra presentó a las medidas cautelares que le impuso el Instituto Nacional Electoral, por su presentación de manera extemporánea. Ortiz Ahlf replicó: “Ayer se dio a conocer un proyecto que propone desechar mi impugnación por extemporaneidad, alegando que no la presenté dentro del plazo legal de 48 horas. El INE me notificó oficialmente por correo electrónico el 14 de abril a las 13:58 horas (así se certificó y consta en el expediente), y yo interpuse la demanda el 16 de abril a las 13:25 horas. Sí cumplí el plazo. El proyecto ignora que el INE ordenó notificarme por correo electrónico (no por estrados) y basa su argumento en un acto previo. No estoy de acuerdo, pero respetaré lo que resuelva la Sala Superior. La justicia no puede ser mecánica: debe analizar contexto y hechos”. Uf.

