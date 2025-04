Mejor firmes que perder la visa 

Y fue el Grupo Firme, que el jueves pasado anunció que ya no tocaría narcocorridos, el que a pesar de la presión del público aguantó y el sábado cumplió con su ofrecimiento, según se ha informado. “Yo sí quisiera, pero no se puede. Ustedes saben que las reglas son las reglas y hay que seguirlas”, dijo Caz al público que le exigía cantar “Se fue la pantera”. Esto luego de aceptar prolongar el recital por tres horas en la Feria de San Marcos. La gente reunida en el palenque protestó, pero el líder de la agrupación les reviró: “Entonces, ¿valió ver… el show, valieron ver… las tres horas por la pantera o qué? No se pasen de ver…” El Grupo Firme se puso adelante en el debate sobre las canciones que aluden al crimen organizado con su anuncio de la semana pasada de que “los pocos corridos ficticios que tenemos ya no se tocarán a partir de este fin de semana en adelante”. ¿Será que pondrán el ejemplo a otros grupos? ¿O de trasfondo de la decisión está el temor de que como les pasó a Los Alegres del Barranco las quiten las visas de EU? Uf.