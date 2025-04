Senado impugnará ante el TEPJF candidaturas al Poder Judicial identificadas con el narco

El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que la próxima semana impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las candidaturas de las personas que ha ubicado como no idóneas para participar en la elección judicial del próximo 1 de junio, por tener presuntos nexos con el narcotráfico.

“Comenté con el presidente de la Junta de Coordinación Política y nosotros sí vamos a impugnar a las personas que tenemos ubicadas que desde nuestro punto de vista no son idóneas. No es un asunto de capricho, de veto o ningún asunto de esa naturaleza”.

Explicó que el argumento de ello es porque su idoneidad estaría en duda.

“Su idoneidad estaría en cuestionamiento. Alguna persona juzgadora que haya estado actuando de manera sistemática liberando narcotraficantes con amparos, es evidente que no debe ser parte del Poder Judicial”.

El morenista rechazó dar a conocer nombres de los candidatos que tienen ubicados, al considerar que podría interpretarse como una violación a la ley al llamar a no votar por algún perfil.

“Si doy nombres, van a decir que yo estoy llamando a no votar por esas personas, y por lo tanto violando la ley. Pero en su momento se conocerán (los nombres de) las personas que nosotros hayamos impugnado”, dijo.

Explicó que el debate con el Instituto Nacional Electoral (INE) es que ellos consideran que los nombres deben eliminarse cuando ya se haya hecho la elección, a lo que Fernández Noroña respondió que no hay motivo para esperar hasta entonces.

“¿Para qué nos esperamos?, si ya sabemos que hay algunas personas que no son idóneas. Retirémoslas, y quitamos ese debate o esa descalificación o esa legítima preocupación de que haya gente que no es idónea. A mí me parece que estamos en buen tiempo. Desde el punto de vista práctico es mucho peor que si ya tienes elegida a una persona, le digas: tú no. Estamos en tiempo de corregir”, agregó.

En torno a la cantidad de nombres de los candidatos que serán impugnados, Gerardo Fernández Noroña señaló que no pasan de una veintena. “Nosotros aportamos las pruebas y si el tribunal considera, eliminará las candidaturas”.

Rechazó el argumento en torno a que ya están impresas las boletas con los nombres, por lo que ya no se podrían retirar. “El nombre ahí quedará, pero ya no es elegible. Entonces sí estamos en tiempo de corregir”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR