Sheinbaum exige a líderes de EU ‘no hacer campaña’ con tema de relación con México

“México no es piñata de nadie”

La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió nuevamente a la relación de México con Estados Unidos, y pidió a los líderes del país vecino no “hacer campaña” con temas relacionados con ésta, ni entrometerse en asuntos nacionales.

Durante el evento Vivienda para el Bienestar en Campeche, Campeche, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que Estados Unidos celebrará sus elecciones intermedias el próximo año, en 2026.

Estados Unidos celebrará elecciones en 2026, recordó la presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Reuters

En éstas, además de renovarse escaños para la Cámara de Representantes y el Senado, los estadounidenses elegirán gobernador para 34 estados.

En este sentido, la mandataria mexicana exigió a líderes estadounidenses, particularmente a quienes aspiran a un cargo de gobernador, que “no utilicen a México para hacer sus campañas”.

“Que se dediquen a hablar de su país, que tantos problemas tiene, porque México le da muchas clases a Estados Unidos en muchas cosas: en valores, en ética, en desarrollo y muchas más”, abundó la presidenta Claudia Sheinbaum.

¡México no es piñata de nadie! Claudia Sheinbaum, presidenta de México



La presidenta se refirió nuevamente a sus diálogos con su homólogo estadounidense, Donald Trump, frente a quien, dijo, defendió los valores de la sociedad mexicana como pilares para evitar un problema de drogadicción juvenil como el que se vive en el país norteamericano.

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó una de las pláticas que tuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (en foto). ı Foto: Reuters

“De las primeras veces que hablé con el presidente Trump, hablamos de la crisis de consumo de fentanilo que tienen en su país. Él me preguntó si no teníamos el mismo problema. Le dije: bueno, sí tenemos un problema de adicciones, pero no del tamaño que tiene Estados Unidos [porque] las familias mexicanas tenemos muchos valores, nos cuidamos entre nosotros, nos protegemos”, explicó Sheinbaum Pardo.

“Hay que sentirnos muy orgullosos, porque, además, hoy más que nunca, el pueblo de México, con la Cuarta Transformación, recuperó su dignidad y su fuerza y nadie, nunca, se la puede quitar”, concluyó la presidenta.

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum ocurren en un momento tenso entre las relaciones entre México y Estados Unidos, pues el segundo, liderado por Donald Trump, ha emprendido una campaña para erradicar la migración ilegal por medio de su frontera sur.

Para este propósito, ha emprendido una escalada arancelaria con México y Canadá, sus países limítrofes, pero también con otras naciones con las cuales sostiene intercambios comerciales.

Recientemente, la Casa Blanca proyectó un spot donde la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem disuadía a los extranjeros de cruzar ilegalmente a Estados Unidos. Este anunció provocó la molestia de la sociedad, así como de políticos, quienes lo consideraron una violación a la soberanía.

