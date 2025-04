Nuevo frente con EU ahora por gusano barrenador; México prevé acuerdos

Un nuevo diferendo se abrió entre México y Estados Unidos a raíz de la infestación por gusano barrenador que afecta al ganado mexicano desde finales del año pasado y que a la fecha lleva más de 400 brotes en toda la República.

El Gobierno de México se dijo seguro de llegar a nuevos acuerdos con Estados Unidos, luego de que éste advirtiera el sábado un cierre a las exportaciones de ganado mexicano si no se detiene el avance de la plaga; no obstante, reiteró que no se permitirá la subordinación.

La secretaria de Agricultura de aquel país, Brooke Rollins, envió una carta el sábado al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de México, Julio Berdegué, para anunciar que se restringirá la importación de productos de origen animal, y estableció el próximo miércoles como límite para que se resuelva el problema.

No obstante, la funcionaria estadounidense exigió a México eliminar las restricciones a las aeronaves de su país para abonar en el combate a la plaga y también eximir de aranceles aduaneros al equipo de erradicación que serían puestos a disposición.

“Estas barreras perjudican gravemente nuestra respuesta conjunta. Sin una resolución antes del 30 de abril, el Departamento de Agricultura cerrará los puertos de entrada estadounidenses al ganado, bisontes y equinos procedentes de México para proteger la agricultura estadounidense”, amagó.

El funcionario mexicano dijo la mañana de este domingo que ya ha respondido a la carta y, al replicar lo que ha dicho anteriormente la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mencionó que se actúa con la cabeza fría y que no habrá subordinación.

“He contestado puntualmente la carta de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, sobre el tema del gusano barrenador del ganado. Como ha dicho nuestra Presidenta @Claudiashein, actuamos con la cabeza fría, colaboramos, cooperamos, pero nunca nos subordinamos”, dijo en redes sociales.

En una segunda publicación, aseguró que ambas administraciones llegarán a un acuerdo positivo para ambos países.

Actualmente, el Gobierno de México ha notificado a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) 470 brotes por gusano barrenador confirmados con examen parasitológico, con corte al 23 de abril pasado. De hecho, no sólo están afectando a bovinos, sino también a especies equinas y caninas.

En el informe disponible se indica que las lesiones de los animales afectados son tratados con negasut —un insecticida-acaricida veterinario con acción larvicida y cicatrizante— al tres por ciento, para eliminar la presencia de las larvas, se les suministró ivermectina al uno por ciento vía parenteral y se bañó a las especies afectadas con cipermetrina y clorpirifos.

La situación dejó de ser exclusivamente animal, cuando el pasado 18 de abril la Secretaría de Salud (Ssa) dio a conocer la detección del primer caso humano por miasis de gusano barrenador en una mujer de 77 años en el municipio de Acacoyagua, Chiapas.

Fue el 21 de noviembre de 2024 cuando se identificó el primer caso de infección en Chiapas, a causa de ganado proveniente del sur del continente que tenía registros de la larva de mosca, que se alimenta de tejido vivo, como en heridas, y que provoca en los animales molestias e infecciones, lo que es considerado una amenaza para la salud del ganado y, por lo tanto, para la sanidad agroalimentaria.

En respuesta, Estados Unidos detuvo la importación de cabezas de ganado proveniente de México y, aunque se firmó un protocolo que permitiría retomar la actividad, el asunto se resolvió a inicios del año por medio de un convenio de colaboración mutua en donde México se comprometió a reforzar los filtros de revisión de los animales en los centros de exportación de Ojinaga, Chihuahua, y de Nogales, Sonora, según dio a conocer hasta el 5 de febrero.

Unos días antes, el titular de Sader comunicó que se encontró a médicos veterinarios inmiscuidos en el problema, a los cuales se inhabilitó y se procedió jurídicamente en su contra, al encontrar que validaban la sanidad de los animales aun cuando estaban contaminados.

Hasta el 30 de enero, ganaderos del norte de México consultados por La Razón afirmaron que la pausa en las exportaciones hacia Estados Unidos les causó pérdidas superiores a 14 mil millones de pesos, como consecuencia de tener en espera a 400 mil cabezas, que además de significar un nulo ingreso, representan gastos para mantenerlos bajo las condiciones en las que pueden ser movilizados.

Despliegan estrategias para contener la plaga

│ Por Abraham Saldivar

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) expuso los esfuerzos que se llevan a cabo en México para contener al gusano barrenador y afirmó que se está llevando a cabo la dispersión de la mosca estéril para combatir la plaga.

Afirmó que el ganado sin el arete del Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado deberá ser identificado con un arete sanitario. Este sistema tiene como objetivo identificar, registrar y rastrear el movimiento de los animales dentro del país, con el fin de garantizar la sanidad y la trazabilidad del ganado.

Además, especificó que colabora con organizaciones internacionales para ayudar a engordadores y compradores a establecer más centros de verificación, con médicos veterinarios y auxiliares acreditados por el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).

Dijo que, en coordinación con los gobiernos de Guatemala, Belice, Honduras y Nicaragua, se han establecido centros de cuarentena para movilizar ganado hacia México por vías terrestre y marítima.