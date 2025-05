La mano tras la CNTE

A los observadores no deja de llamarles la atención la actitud de choque de la CNTE, sobre todo por el hecho de que su principal demanda para amagar con un “paro nacional” es una reforma legal aprobada ¡hace 18 años! Los profesores disidentes no mostraron esa belicosidad ni cuando se concretó dicha reforma, en el sexenio de Felipe Calderón, ni en años posteriores. ¿Por qué precisamente ahora? Hay quienes empiezan a pensar que detrás de este comportamiento de la disidencia magisterial hay alguna o algunas manos dentro de la misma izquierda que buscan presionar o chantajear al Gobierno federal. La hipótesis se fortalece por la disposición al diálogo que ha mostrado la actual administración, como se vio ayer, cuando la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, recibió a los dirigentes de la CNTE. Los profesores disidentes no tienen la capacidad para hacer un paro nacional, pero sí para hacer ruido.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Enredados con las candidaturas oscuras