Alertan que fracaso de elección afectaría a INE

A un mes de que se lleve a cabo la elección judicial, senadores de oposición alertaron que el eventual fracaso del proceso podría derivar en una carambola que termine por pegarle al Instituto Nacional Electoral (INE) y que se use como justificación para su desaparición.

Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Acción Nacional (PAN) criticaron la falta de transparencia y participación ciudadana, mientras que Morena defendió la elección de jueces y magistrados como un acto de democracia directa, que debe involucrar a millones de votantes.

Alejandra Barrales Magdaleno, vicecoordinadora de la bancada naranja, aseguró a La Razón que en este proceso electoral extraordinario “van a querer responsabilizar a muchos actores en caso de que no salga bien, y no descartaría la idea de que aquí mismo en el Senado quieran continuar con ese golpe, que haga carambola e implique un golpeteo al propio INE”.

En torno a la participación de la ciudadanía, comentó que “se sigue confirmando que la gente no tiene información y no tiene interés en participar en un proceso de esta naturaleza. Nosotros confirmamos que es un desacierto que se haya echado a andar este proceso y confirmamos que se busca controlar al Poder Judicial”.

La legisladora emecista recordó que hasta antes de la aprobación de la reforma “advertíamos que éste es un proceso tan desaseado y precipitado, que se iba a abrir la puerta para más corrupción y que se pondría en riesgo la impartición de justicia, y hoy lo estamos viendo. Voces del propio Senado han señalado su preocupación, porque ya está metida la mano de la delincuencia organizada en estos procesos, buscando designar a sus propios candidatos”.

Marko Cortés, senador del PAN, calificó la elección judicial como un “despropósito brutal” y advirtió que con estas elecciones “el régimen morenista quiere regresar a los tiempos donde se podía controlar al órgano electoral y desaparecer, descalificar o tener como un accesorio tipo florero al Instituto Nacional Electoral”.

El exdirigente nacional del blanquiazul dijo a este medio que la elección judicial “es una farsa de origen, no nos podemos prestar, yo no me voy a prestar, pues pues lo que empieza mal, termina mal”.

Insistió: “A la gente no le va a importar, no va a votar la gente. En la gente no hay mayor interés, los que voten van a ser acarreados por amenazas del crimen o acarreados por amenazas de perder sus beneficios de programas sociales”.

Ante los señalamientos de que la elección se puede convertir en una carambola y pegarle al INE, el vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara alta, Ignacio Mier, dijo que quienes advierten el supuesto golpeteo mantienen una postura conservadora. “Conservar es que, aun sabiendo que algo está mal, lo defiendas”, y argumentar la desaparición del INE “es una posición conservadora”.

A un mes de los comicios, dijo, “todos debemos involucrarnos; lo he dicho, siempre es mejor que sean 20 millones, 15 millones los que decidan quienes van a ser los juzgadores y no que un grupo de senadores decida por más de 120 millones de mexicanos”.

Agregó: “Lo importante es voltear la mirada, porque son más de tres mil los perfiles que se podrán elegir, entre ellos para los seis cargos, desde ministros hasta jueces. Lo importante es que los mexicanos participen y decidan porque es un trabajo de todos y hay que ser optimistas”.