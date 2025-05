Critican llevar a 2030 la jornada de 40 horas

Especialistas en materia laboral consideraron que la propuesta del Gobierno federal de reducir paulatinamente la jornada hasta llegar a 40 horas en 2030, es decir, al final del sexenio, no es lo más apropiado para los trabajadores.

Abigail Quiroz, presidenta de la Fundación Trabajo Digno, señaló que llevar el tema a que se aplique totalmente hasta el año 2030 es “patear el balón”, además de que consideró que la sola modificación de las leyes no cambia la realidad.

El Dato: la cadena Walmart de México opera desde hace 18 meses un programa piloto en 100 tiendas del país con jornadas laborales de 40 horas semanales.

En entrevista con La Razón, la especialista en la materia indicó que antes de aplicar una reforma para que el horario laboral sea de 40 horas por semana como máximo, primero tendría que respetarse el actual, de 48 horas, lo que no ocurre.

“La realidad no se cambia mediante decreto. A mí no me sirve que me digas en la ley la jornada será de 40 horas, si yo voy a seguir trabajando 80 horas a la semana. En lo que estamos fallando es que se deben implementar los mecanismos legales para hacer que esas jornadas se respeten y que no trabajen más de 48 horas”, advirtió.

A su vez, Diego Núñez, abogado laboral, consideró que con la decisión de que se lleve a cabo de manera gradual la disminución de horas de trabajo, y la realización de foros de diálogo donde participen las partes, vuelven a ganar los empresarios y se deja en segundo plano a la clase trabajadora.

“Volvió a ganar la presión empresarial que, por supuesto, le meten muchos recursos y mucho tiempo a impedir que los avances laborales sucedan. Se está dejando en segundo plano a la clase trabajadora, porque no están tomando en cuenta todas las afectaciones que tiene la gente por las jornadas extenuantes”, sostuvo.

Respecto a si la disminución de la jornada a 40 horas podría afectar la productividad en las empresas, Diego Núñez explicó que se ha comprobado a través de estudios y ejemplos en otros países, que no ocurre así, sino que, por el contrario, se ha incrementa.

“Cuando se reduce la jornada laboral las empresas deben ampliar su masa de trabajadores, y esto abre la posibilidad de que se generen mucho más empleos”, aseguró.

Al respecto, Abigail Quiroz consideró que reducir oficialmente a 40 horas la jornada laboral sí puede tener una implicación económica para las empresas, aunque eso dependerá de cada organización.

“La productividad no se basa a partir del tiempo laboral, sino en factores internos de organización, de procesos al interior de la empresa, porque un trabajador puede estar 10 horas y puede estar ‘picándose los ojos’ la mitad del tiempo. O bien, dependiendo del giro, sí puede tener una implicación económica para las empresas, porque entonces te va a representar contratar a alguien más”, remarcó.

En la Cámara de Diputados han sido presentadas seis iniciativas de reformas a la Ley Federal del Trabajo para establecer una jornada laboral máxima de 40 horas a la semana de manera general, tanto en instituciones públicas como en privadas.

En comisiones de San Lázaro ya hay un proyecto de dictamen basado en esas seis iniciativas, pero el periodo ordinario de sesiones concluyó el pasado 30 de abril sin que el documento fuera sometido a discusión.

“Siempre es buen momento para apoyar al pueblo”: CSP

| Por Yulia Bonilla

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que “siempre es buen momento para apoyar al pueblo”, con acciones como la reducción de la jornada laboral que anunció la semana pasada.

Al encabezar un evento en el Estado de México, la mandataria aseguró que en gobiernos pasados se negaba el apoyo a la población en materia laboral, bajo el argumento de que no se atravesaba por tiempos buenos.

“El 1 de mayo dije que inicia la discusión para la jornada de 40 horas para las y los trabajadores de México. Porque antes decían: ‘Es que, qué mal momento para apoyar al pueblo’. No, siempre es buen momento para apoyar al pueblo, lo que pasa es que nunca querían apoyar al pueblo de México. Por eso, ‘Por el bien de todos, primero los pobres’, son estas palabras maravillosas que nos deja como legado el Presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo.

Aunado a esto, reiteró que continuará el impulso para incrementar más el salario mínimo en México.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el pasado 1 de mayo, ante líderes sindicales runidos en Palacio Nacional, la mandataria adelantó que se reanudará el diálogo para aplicar de manera gradual la reducción la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, lo cual se traduce en por lo menos dos días de descanso por cada cinco trabajados para los mexicanos.

Para ello, se precisó que se convocará a diálogos con los sectores involucrados, a fin de establecer cómo se aplicará el cambio, para que se concrete hacia final del sexenio, en enero de 2030.

Ante ello, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que no es buen momento para implementar la medida, porque se enfrenta una recesión técnica, un decrecimiento económico y no se conocen las consecuencias de la aplicación de aranceles.