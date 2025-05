Avispero judicial

Y hablando de la elección judicial, nos hacen ver que lo único que hicieron los presidentes del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, al dar a conocer su lista negra de candidatos a juzgadores no idóneos, fue agitar el avispero y poner en evidencia las debilidades de un proceso electoral que, a medida que avanza, genera más dudas y preocupación. A las boletas se colaron los nombres de muchos candidatos que no cumplen con el requisito de probidad o que no acreditaron tener el promedio mínimo académico requerido, pero ahora nadie se hace responsable de ello. Andrés García Repper, exintegrante del Comité de Evaluación del Legislativo, le echó la culpa al órgano homólogo del Poder Judicial, al que acusó de “tirar el arpa”. El analista Jorge Aljovín considera que la postulación de no idóneos representa “el fracaso” de la reforma judicial. Juzgadores llevan el tema ante la CIDH y es la hora en que nadie sabe qué pasará con las plazas en donde el INE invalide triunfos. Uf.

