En abandono, 933 mil viviendas del Infonavit

Casi un millón de viviendas en México se encuentran inmersas en problemas como el abandono, vandalismo, retrasos en pago, atoradas en juicios masivos, entre otros problemas, reveló el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza.

Señaló que, derivado de los actos de corrupción y demás irregularidades cometidas dentro del instituto desde hace más de una década en perjuicio de miles de derechohabientes, se han presentado 40 denuncias penales de más de tres mil que se alistan.

El Dato: El Gobierno mantiene contratos con 11 empresas para desarrollar 21 proyectos de vivienda en Tabasco, Quintana Roo, Tamaulipas, Yucatán, Nuevo León…

Durante la conferencia de prensa matutina, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario expuso que hay 933 mil viviendas “emproblemadas” en todo el país.

TE RECOMENDAMOS: Seguridad Abaten a seis criminales tras agredir a FA

De éstas, precisó, 131 mil están inmersas en juicios masivos que ya fueron detenidos; otras 216 mil ya se les fueron retiradas a los derechohabientes, pero no pueden ser escrituradas; 497 mil son hogares en los que se dejó de pagar desde hace muchos años, situación que atribuye a créditos impagables o a que los inmuebles ni siquiera son ocupados, porque su ubicación está lejana, a conveniencia de los derechohabientes y otras 89 mil son de Fovissste, con otras problemáticas.

Explicó que, para ahondar en la identificación del problema, se inició un censo para determinar con precisión la condición de los inmuebles; es decir, cuáles son ocupados por derechohabientes o un tercero y evaluar si están abandonadas.

A la fecha, 47 mil 845 viviendas han sido censadas, de las cuales, 87 por ciento están ocupadas y el resto en abandono. Por estados, el avance mayor se lleva a cabo en el Edomex, Puebla y Chihuahua.

A partir del censo, dijo, se podrán ofrecer soluciones como reestructuración del crédito por congelamiento, reducción de mensualidades y tasas de interés. En caso de ser usada por un tercero, se buscará regularizarlo mediante el esquema de arrendamiento, para evitar el desalojo.

En cuanto a las casas abandonas o vandalizadas, los inmuebles serán rehabilitados para otorgarse mediante el esquema de arrendamiento a quienes lo soliciten.

Sobre los créditos impagables, actualizó que la cifra de inmuebles bajo este problema subió a cuatro millones 155 mil al 31 de marzo. De éstas, 630 mil ya obtuvieron una solución con la disminución de la tasa, mensualidad y saldo; otros 240 mil serán beneficiados este mayo; en junio, serán 500 mil.

Para el cuarto trimestre del año se prevé añadir otro millón 700 mil derechohabientes, mientras que el millón 85 mil se trata de casos atendidos en delegaciones.

“La idea es que nadie pierda su vivienda y que todos tengan una opción para poder pagar su crédito y quedarse con su casa de manera justa. Porque todo esto que estaba ocurriendo era una situación totalmente irregular e injusta”, dijo.

También comentó que actualmente ya se han ingresado 40 demandas de las tres mil 405 que se anunciaron el mes pasado, las cuales son promovidas contra funcionarios del Infonavit y demás involucrados en las anomalías y delitos cometidos en perjuicio de personas que buscaban acceder a una vivienda en años anteriores.

Al respecto, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que una vez que concluya el censo se conocerá la situación total de las viviendas en México.

“Pero lo que no podemos es dejarlas en esta situación, entonces, por eso estamos revisando y tomando decisiones con la idea de que no se le quite a nadie su vivienda. Y si lo está ocupando alguien que originalmente no pidió el crédito, pues a ver en qué condiciones está esa familia, a lo mejor es una familia de mucha vulnerabilidad y en todo caso se le dará opción para que pueda rentar o incluso comprar esa casa”, dijo.

Proyectan 186 mil casas en construcción para julio





│ Por Yulia Bonilla

La titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega, reportó que será entre junio y julio cuando se concretará el inicio total de la construcción de las 186 mil viviendas que el Gobierno federal tiene como meta para este 2025.

Al exponer los avances del programa Vivienda para el Bienestar, aseguró que la meta de 186 mil hogares a construirse este año y los demás proyectos generarán 1.7 millones de empleos. Precisó que las obras ya arrancaron en 12 estados, principalmente en Los Cabos, Baja California, Aguascalientes y Campeche.

Al mostrar los bocetos de los distintos proyectos que se iniciarán, explicó que no serán los mismos diseños en todas las entidades y cada uno se adaptará a la región; por ejemplo, en Yucatán, las viviendas tendrán un diseño horizontal, es decir, no será por medio de construcciones de más de un piso.

“Ustedes pueden ver la diferencia de niveles, hemos respetado cabalmente la normatividad de cada uno de los municipios. Y ahí donde, por ejemplo, el caso de Yucatán, donde nos pidieron que fuera vivienda horizontal por las condiciones culturales de la región, y así lo hemos hecho, y se está recuperando mucho el tipo de suelo”, comentó.

Sobre el programa de mejoramiento de vivienda, la funcionaria señaló que ya está a punto de concluir en el oriente del Estado de México, pues únicamente falta entregar 15 mil tarjetas para llegar a la meta de los cien mil apoyos.

La funcionaria también llamó a que la población a que no se deje sorprender por falsos intermediarios durante sus procesos inmobiliarios, por lo que instó a realizar una denuncia en caso de atravesar esta situación.

“Quisiéramos insistir en esta campaña de: Que no se dejen sorprender. Incluso, el Infonavit tiene ya un audio bastante agradable de esta situación; pedirles a las personas que no se dejen sorprender de falsos gestores o intermediarios. En todas las páginas ya pueden denunciar si esto se diera”, comentó.