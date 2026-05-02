“Siempre vamos a trabajar con la verdad y la justicia”: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su administración procederá con apego a la justicia y la verdad ante las controversias que envuelvan a cualquier entidad federativa, como actualmente la atraviesan los gobernadores de Chihuahua y Sinaloa, contexto ante el cual dijo estar tranquila.

En conferencia de prensa, aseguró estar tranquila y negó que Estados Unidos la haya puesto “entre la espada y la pared” con las acusaciones que fincó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios que fueron vinculados con el crimen organizado.

El Dato: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, defendió la actuación de la Presidenta, al asegurar que se apega estrictamente a la ley y al derecho.

La mandataria dijo que no ve indicios en esa acción del gobierno de Donald Trump una respuesta para defender a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien se encuentra bajo investigación por parte de la Federación, debido a que se permitió la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino dentro de dicha entidad.

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“Estuve viendo algunas publicaciones ayer y el día de hoy: ‘Están poniendo a la Presidenta entre la espada y la pared’. Falso. En México decidimos los mexicanos, para empezar, las y los mexicanos. Y nosotros siempre vamos a trabajar con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía: en el caso Chihuahua, en el caso Sinaloa, y en cualquier otro caso”, declaró.

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Reiteró que su administración también se conducirá en defensa de la soberanía nacional, sin importar qué estado esté involucrado, con referencia a los señalamientos que también ha habido contra el gobierno por emprender una indagatoria contra la mandataria panista a raíz de la intervención extranjera que se admitió.

La Presidenta reiteró que la relación que se tiene con Estados Unidos es de coordinación y subrayó tajantemente que nohabrá ninguna subordinación.

“Nosotros trabajamos por la seguridad de las y los mexicanos. Con Estados Unidos cooperamos, nos coordinamos, pero —lo he dicho muchas veces— nunca nos vamos a subordinar, porque es un asunto de dignidad, ¿de quién?, del pueblo de México y de la nación.

“Y tenemos muy claro, y estoy tranquila, sin ningún problema, por una cosa: es tiempo de la defensa de los principios. Y hay un principio que se llama ‘soberanía’, y esa no se negocia”, señaló la mandataria.

Recordó que en ambos casos, la Fiscalía General de la República (FGR) participa en una investigación y es a la que corresponde esclarecer los señalamientos que versan alrededor de los mandatarios.

Relativo a la acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, reiteró que tiene que haber pruebas suficientes y por ello es que se solicitaron a EU.

“¿Qué fue lo que se solicitó?: ‘¿Qué pruebas hay?’ Y si no, solicitar las pruebas necesarias. Así de sencillo. Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable. Así es la justicia en México. Entonces, tiene que demostrarse dentro de nuestro marco jurídico, en efecto, la responsabilidad de una u otra persona, para cualquiera: un servidor público o un mexicano o mexicana. Pero lo que no puede ser es que se hable del Estado de derecho y se juzgue previamente”, declaró.

De igual forma, al considerar que México enfrenta embates desde el exterior, la Presidenta hizo un llamado a la unidad dentro del país: “Frente al embate exterior lo que debe haber es unidad nacional, unidad con el pueblo. Quien no quiera eso, pues es que está con el exterior”.

Sheinbaum Pardo recordó que en la relación con Estados Unidos se establecieron acuerdos de colaboración y respeto mutuo. También pidió a la población mantenerse informada, al considerar que también se enfrenta una “andanada” de críticas contra el Gobierno federal.

“Hay quien tiene una posición política y quien ha decidido que el golpeteo al Gobierno de México, le va a dar políticamente. Están muy equivocados, muy equivocados, porque el pueblo de México lo que quiere es seguir garantizando sus derechos y su felicidad… Entonces, el pueblo tiene muy claro. Toda esta andanada de propaganda en contra, de mentiras, de orientaciones, es la crítica a nuestro Gobierno, entre otras cosas”, dijo.