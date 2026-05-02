› Visita desde Madrid

Y nos piden no perder de vista la próxima visita que realizará una prominente figura del Partido Popular de España a nuestro país, porque tendrá una agenda que considera actos que, se ha informado, parecen contrastar con el enfoque que tienen algunos temas de la agenda del Gobierno federal. Resulta que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estaría viajando el próximo domingo a México en donde tiene previsto realizar una gira entre el 3 y el 12 de mayo, que incluye llevar a cabo varios eventos, entre ellos, según ha trascendido, el asistir a un evento en honor a Hernán Cortés en la Catedral Metropolitana. Es sabido que Díaz Ayuso no está de acuerdo con la petición que han venido formulando el actual y el anterior Gobierno de México para que la Corona española ofrezca disculpas por los abusos cometidos durante la Conquista —pese a que la propia monarquía y el gobierno han dado pasos para sacar del enfriamiento en que se mantenía la relación México-España. En su visita Díaz Ayuso acudiría a la Basílica de Guadalupe y tendría reuniones con empresarios y figuras de la oposición.