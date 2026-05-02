› Carpetazo al desafuero de Blanco

Y el que, nos comentan, acaba de librar el desafuero en San Lázaro, como quien hace un drible en un partido, fue el diputado Cuauhtémoc Blanco. Y es que ayer se conoció que la Comisión Instructora, a cargo de Hugo Eric Flores, habría decidido que las pruebas entregadas por la Fiscalía de Morelos en los expedientes en los que se acusa al exfutbolista por presunta violencia de género y tentativa de violación en contra de su media hermana, carecen de sustento probatorio. El también exgobernador de Morelos ha estado involucrado en múltiples acusaciones y no está claro si su caso podría reabrirse. Por lo pronto, a quien esta resolución no le ha caído nada bien es a la diputada Ivonne Ortega, coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. “Una vez más, Morena protege a Cuauhtémoc Blanco. Con una acusación de una posible agresión sexual, hace un año Morena y el PRI evitaron que Cuauhtémoc Blanco enfrentara la justicia como cualquier mexicano. Y ahora deciden desechar formalmente la solicitud de desafuero que había hecho la Fiscalía de Morelos a la Cámara de Diputados. Las mexicanas queremos verdad y justicia. No más impunidad”, protestó ayer.