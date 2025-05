PAN exige que foros sobre reforma a telecomunicaciones sean reales y no una simulación

Ante el inicio de los foros este jueves para definir el rumbo de la reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el Partido Acción Nacional (PAN) en voz de sus dirigentes exigieron que se escuchen todas las voces en los foros, incluidas las críticas o aquellas independientes.

El coordinador del PAN en la Cámara de Senadores advirtió que hasta ahora no existen indicios de que se niegue la participación a expertos “ajenos al poder”, sin embargo, dijo que el grupo parlamentario se mantendrá atento al desarrollo de los foros.

“Si se le va a permitir el acceso a voces críticas, la gran pregunta es si van a escuchar esas voces y a modificar la reforma, o van a convertir esto en un ejercicio de simulación en donde nada de lo que se venga a decir quede plasmado en la ley, eso no lo sabemos”, declaró en conferencia de prensa durante la Comisión Permanente.

🔵En @AccionNacional siempre estaremos del lado de la libertad de expresión y de todo aquello que favorezca a las y los mexicanos, definitivamente rechazamos la #LeyCensura en el Senado de la República. 🤝🏻🇲🇽



Agradezco mucho el interés de los medios de comunicación respecto a… pic.twitter.com/AF1EZvnRal — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) May 7, 2025

Insistió en que, “si mañana por alguna razón no los dejan hablar, los denunciaremos”; además de que agregó: “Lo único que les pedimos es que sea un conversatorio de a de veras, que sea un parlamento verdaderamente abierto. Es más, ni siquiera queremos que se le dé preminencia a las voces del PAN. Lo que queremos es que escuchemos a los que verdaderamente son expertos: académicos, ingenieros, medios de comunicación”.

Jorge Romero, presidente nacional del blanquiazul, criticó la iniciativa y la calificó como “Ley Censura”, un calificativo que su bancada ha puesto desde que esta reforma llegó a la Cámara de Senadores.

La propuesta, dijo, representa una “hiperconcentración del poder”, rompe con la autonomía que existía respecto a la materia de telecomunicaciones y son las razones por las cuales no la podemos aprobar.

Ahondó en diversos artículos como lo es el 109, en la que aseguró que se traduce en: “si a mí gobierno no me gusta lo que estás diciendo, te apago, así para dejarlo clarito”.

También alertó que, de aprobarse en sus términos, esta reforma permitiría al gobierno intervenir comunicaciones, apagar contenidos digitales, impedir publicaciones, geolocalizar personas y acceder al contenido completo de sus dispositivos móviles sin necesidad de una orden judicial.

“Esto es inconcebible. Esto es ser un Big Brother”, advirtió, haciendo referencia al personaje de la novela 1984 de George Orwell, símbolo del autoritarismo moderno, donde el Estado todo lo ve, todo lo escucha y todo lo controla. “Es meterse contra lo más importante que tienes en tu vida: tu privacidad.”

En torno a los conversatorios, comentó que no los descalificaría “a priori”; no obstante, expresó su deseo de que el diálogo sea genuino: “Tenemos fe y esperanza de que las mayorías escuchen. Le vamos a dar su tiempo y su espacio a estos foros. Que no sean una simulación. No vamos a matar algo que no ha nacido”.

Finalmente, Jorge Romero reiteró que el PAN defenderá con firmeza la libertad de expresión y la privacidad de las y los mexicanos: “Con esta o con cien leyes más, la voz de Acción Nacional no la van a poder censurar jamás”.

FBPT