PT pinta raya de nuevas medidas antinepotismo y de ética de Morena

El coordinador del Partido de Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, deslindó a su partido de los nuevos lineamientos de Morena en lo que se refiere al nepotismo electoral, con el argumento de que se trata de una fuerza política autónoma que ya contempla esta prohibición en sus propios estatutos desde hace años.

Cuestionado sobre si los lineamientos de conducta ética aprobados el domingo por el Consejo Nacional del guinda serán adoptados por los petistas, Sandoval Flores dijo: “Morena lo aprobó para Morena”, aunque aclaró que eso no quiere decir que haya un rompimiento del PT con la Cuarta Transformación.

En entrevista colectiva realizada en el Senado, Reginaldo Sandoval apuntó: “Somos partidos independientes, autónomos, nosotros tenemos nuestros principios, nuestro programa de acción y nuestros estatutos, y recuerden, nosotros somos el único partido que existe en México de izquierda que nació para combatir el modelo neoliberal y sigue vivo”.

El Dato: El domingo, la cúpula morenista emitió cinco lineamientos de conducta para los militantes que buscan contender por un cargo público en la elección del 2027.

También afirmó: “Nosotros ayudamos a hacer a Morena; nosotros andamos con Andrés Manuel desde el Éxodo por la Democracia. Sin los votos del PT, Andrés Manuel no hubiera ganado la Ciudad de México como jefe de Gobierno, y en el 2006 nunca reconocimos a Calderón; luego la alta traición en 2012 y, al final, triunfamos en el 2018”.

Sandoval Flores aseguró que, para el PT, combatir y evitar el nepotismo no representa la mayor dificultad, pues esto ya se encuentra en sus estatutos desde hace muchos años.

El representante popular aseveró que “siempre ha habido unidad” entre los partidos que forman parte de la Cuarta Transformación, pero que de pronto existan algunas diferencias “sucede hasta en las mejores familias, no pasa nada”.

Ante los cuestionamientos de los reporteros sobre las fisuras que se han presentado en el oficialismo, respondió: “No hay ninguna amenaza de disolver la coalición con Morena, nosotros somos unitarios. Vamos solos en Veracruz y ahí no sólo es por el PT, está claro; pero siempre hemos sido francos y hemos dicho las cosas como son”.

Para el diputado petista, la ruta de la construcción de la 4T “es una tarea mayúscula, porque hay que cambiar de raíz el tema de la práctica política, porque el eje de la congruencia no es fácil, es fácil hablar, pero cuando viene la parte de ejecutar, hay complicaciones”.

Celebró que Morena haya realizado el pasado domingo su Consejo Nacional, durante el cual se leyó un documento que les envió la Presidenta Claudia Sheinbaum, acerca de los principios ético-políticos a los que deben apegarse sus militantes.

El Tip: El diputado consideró necesario realizar un periodo extraordinario para discutir y votar las leyes secundarias en materia de seguridad pública y la de telecomunicaciones.

En ese sentido, confió en que todos los militantes del guinda actúen bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar, y con gobiernos austeros. “Que el político sea de verdad humilde, sencillo, que trabaje en cuerpo y alma para el pueblo y para la gente. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, indicó.

Agregó: “Nosotros somos 4T y los lineamientos de la 4T no los discutimos y los practicamos. Nosotros vamos a echarnos para adelante, a generar la unidad e ir a fondo en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación”.

“No es un tema sencillo, es un tema que está en una coyuntura, también complicada en términos geopolíticos, por la postura del gobierno de Donald Trump, entre otros temas”, dijo.

El legislador oriundo de Zacatecas compartió que la bancada del PT empujará el Plan México, toda vez que le parece correcto para la recuperación de toda la industria que el modelo neoliberal “desbarató” en México.

También hizo referencia a la relación con el senador antes petista y ahora morenista Gerardo Fernández Noroña, y afirmó que el diferendo con él está superado. “Está cerrado el capítulo, ningún problema”, declaró.

En coincidencia, la diputada federal Lilia Aguilar apuntó que desde el 2010, los estatutos del PT marcan que no debe haber nepotismo. “Nosotros tenemos aprobado el tema de la no reelección en nuestro instituto desde el 2012. Nosotros fuimos y seguimos siendo vanguardia de este movimiento en muchas cosas”.

Comentó que con la aprobación de lineamientos éticos en Morena el pasado domingo, “ni nos sentimos aludidos, ni nos presiona absolutamente a nada; esas son cosas que el partido ha incluido en sus documentos básicos, pero que, además, hemos estado promoviendo desde hace mucho tiempo”.

364 personas conforman el Consejo Nacional de Morena

Y enfatizó: “No hay ruptura con Morena, retomo las palabras de Luisa María Alcalde: ‘Como en todas las relaciones, si no fuimos en una elección en Veracruz, eso no habla de una ruptura profunda’; nuestro movimiento está más fuerte que nunca”. Es sano, consideró, “tener formas de diferir en la unión”.

Respecto al presidente del Senado, la diputada Lilia Aguilar apuntó que el senador Fernández Noroña “es de casa; él se ha afiliado a Morena, pero para nosotros, Gerardo, es del movimiento y es del PT”.

Momentos después, Fernández Noroña evitó hacer comentarios sobre lo declarado por el diputado Reginaldo Sandoval en la entrevista colectiva.

¿Usted no ha zanjado ese conflicto con él?, se le preguntó. “Somos hermanitos. Caín y Abel también eran hermanitos”, respondió.