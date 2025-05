Claudia afirma que en 4T hay “mucha unidad”

A pesar de la distancia que pintó el Partido del Trabajo (PT) en cuanto a los nuevos lineamientos éticos aprobados por Morena, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que hay “mucha unidad” en la alianza de partidos identificada con la Cuarta Transformación.

El pasado miércoles, en declaraciones públicas, el coordinador de la bancada petista en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, dijo que lo avalado por el partido guinda en su Consejo Nacional fue sólo para este instituto, pues se trata de fuerzas políticas independientes.

Al respecto, la mandataria federal aseguró ayer que que la alianza de Morena con el PT y con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se mantiene, y destacó que ésta se ha expresado a través de las reformas que se votan en el Congreso de la Unión.

El Dato: el 25 de abril el líder de diputados del PT dijo que la relación con Morena estaba “congelada” por la soberbia que mostró en la negociación en la elección de Veracruz.

“Hay mucha unidad dentro de Morena, con el PT, con el Partido Verde. Se puede ver cada vez que se presenta una iniciativa, participan de manera unificada en las votaciones; habrá quien no, que tenga una opinión distinta, pero la gran mayoría está de acuerdo”, sostuvo.

Por separado, Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena por Sinaloa, aseguró que el Partido del Trabajo es “aliado” de esta fuerza política, mientras que los lineamientos aprobados el fin de semana pasado “son para quienes nos asumimos como militantes” del guinda.

Entrevistado por La Razón, Inzunza Cázarez apuntó que el PT “es un instituto político distinto, tiene sus propios estatutos y sus propias concepciones de sus principios reguladores normativos”. Con Morena, dijo, “tenemos nuestra propia concepción, y para mí, como morenista, son de inexcusable cumplimiento”.

Añadió que dentro de la alianza de la Cuarta Transformación hay valores que se comparten, como no mentir y no robar. “Creo que todas las personas que nos consideramos rectas, estamos obligados a conservarlos: no mentir, no robar, no traicionar. Están hasta en la doctrina católica”, comentó.

El domingo pasado, el Consejo Nacional de Morena aprobó adoptar cuatro ejes de conducta ética basados en las propuestas enviadas días atrás por la Presidenta Claudia Sheinbaum para establecer que no debe haber prácticas de nepotismo al definir las candidaturas para las elecciones de 2027, y tampoco reelección inmediata.

Los lineamientos incluyen el respeto e igualdad entre la militancia y fomentar la crítica fraterna, lo que implica que quien aspire a representar al partido en alguna competencia electoral evite toda forma de descrédito, denostación, difamación, violencia política de género o deslealtad.

En cuanto a los valores democráticos, se estableció que todos los militantes deben respetar el resultado de las encuestas que se realicen para elegir a candidatos a cargos de elección popular.

Al término de la sesión, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que, para el caso de las coaliciones, los partidos aliados de Morena, como el PT y el PVEM, se deberán apegar a las mismas normas avaladas en materia de nepotismo, debido a que las acciones rechazadas con los nuevos lineamientos constituyen conductas repudiadas por el grueso de la población.

Y Morena en Guerrero descarta haya ruptura

| Por Claudia Arellano

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Guerrero, Jesús Urióstegui García, rechazó que haya ruptura o distanciamiento con los legisladores del Partido del Trabajo (PT), pese a las críticas que el pasado martes expresó Leticia Mosso Hernández, legisladora de ese grupo parlamentario, contra el Gobierno estatal.

“No hay ningún rompimiento, seguimos trabajando y construyendo”, comentó a La Razón el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) local.

El pasado martes, la diputada del PT criticó abiertamente diversas acciones de las autoridades de la entidad para defender los derechos de las infancias, y puso en duda que la niñez esté “en el centro de la atención”, lo que generó un debate con la bancada guinda, con quienes mantienen una alianza legislativa y quienes defendieron al Gobierno estatal.

Al respecto, Urióstegui García manifestó su respeto a las manifestaciones de todos los legisladores pues, dijo, a nivel local y federal, en la tribuna y en cualquier lugar, hay libertad para el debate, sin coartar a nadie, y eso no significa que haya rompimiento de parte del PT.

“En las fracciones de Morena hay una unidad absoluta, venimos caminando con todas y con todos los compañeros. Hay toda la apertura y determinación de seguir caminando con todas las fracciones, incluido el PT, claro, compañeros importantísimos del movimiento con los que hemos venido caminando y sin duda seguiremos dialogando y construyendo con este partido”, abundó.

Añadió que por ahora, el tema con el PT “son opiniones que se tienen que debatir, dialogar y consensuar”, y reiteró que en su bancada siempre existe disposición para dialogar, escuchar y consensuar los temas con todos sus compañeros de la Legislatura estatal y con todos los partidos.