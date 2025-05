Pepín, con la piel delgada

El que anda muy enojado con la prensa tabasqueña es el secretario de Gobierno de esa entidad, José Ramiro López Obrador. Y es que resulta que el funcionario, conocido como Pepín, de plano tildó de “buitres” a periodistas de la entidad, sólo porque le preguntaron sobre la situación de inseguridad que prevalece en la entidad. Y no sólo eso. Resulta que el hermano del expresidente también les pidió “bajarle” a la información que da cuenta de los hechos de violencia que se han agravado en el estado a partir de la llegada de Javier May al gobierno. “Ya bájenle, ¿por qué no dan otra noticia?, hay noticias buenas en Tabasco”, cuestionó el funcionario. Lo que es un hecho es que que hay datos duros que dan cuenta del deterioro de los indicadores de seguridad en el “edén”. Apenas el mes pasado el Inegi informó, por ejemplo, que la Ciudad de Villahermosa es donde los ciudadanos tienen la mayor percepción de inseguridad, 9 de cada 10. Ah, pero ahora el problema es de los medios. Uf.

