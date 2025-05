Morenistas contra fichaje de Andy

Con la novedad de que no cayó nada bien entre los morenistas de Durango la incorporación al guinda de Enrique Benítez, un integrante de la vieja guardia priista. Y no sólo no gustó el fichaje sino que quien lo recibiera con alfombra roja fuera el secretario de Organización, Andrés López Beltrán. Nos cuentan que entre quienes ya saltaron para oponerse a la incorporación está la senadora Margarita Valdez, quien advirtió que “recordamos con claridad su participación en el ataque contra la Universidad Juárez del Estado de Durango en octubre de 2020, así como sus reiteradas descalificaciones públicas hacia el expresidente Andrés Manuel López Obrador y hacia la Presidenta Claudia Sheinbaum”. Alegó que lo anterior resulta incompatible con los valores éticos y políticos de Morena, por lo que acudirá a la Comisión de Honestidad y Justicia para que no lo dejen pasar. Nos piden estar pendientes de ver quién es el valiente que revoca una decisión de Andy.

TE RECOMENDAMOS: Con 691 personas inscritas Edomex lidera registros en México Canta