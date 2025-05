El “desvisadero”

Y nos recuerdan que el retiro de las visas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su esposo, Carlos Torres, no es el primero que ocurre a últimas fechas a una autoridad del país. Antes, como parte de lo que algunos anticipan que podría convertirse en un “desvisadero”, no fue uno sino 14 los permisos de acceso a Estados Unidos que la autoridad de ese país no sólo quitó, sino que destruyó a la vista de quienes los habían tramitado. Se trata del caso del alcalde de Matamoros, José Alberto Granados, quien la noche del 19 de abril intentó entrar al país vecino. Sin embargo, fue pasado a una segunda revisión de funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza donde, de acuerdo con algunas versiones que han circulado, estuvo varias horas antes de que les quitaran su documento tanto a él como después a otros funcionarios del municipio. Nos piden estar pendientes de más decisiones que instancias del gobierno de Estados Unidos tomen en el mismo sentido. Uf.