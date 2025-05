“Molesta a EU no poder entrar aquí como antes”

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que haya habido intervención de agentes estadounidenses en operativos contra la delincuencia organizada en México, como lo sugirió el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y dijo que a Estados Unidos le disgusta ya no poder operar en México como lo hacía en el periodo neoliberal.

En un pronunciamiento, autoridades estadounidenses aseguraron que miembros de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE-HSI) colaboraron para el desmantelamiento de tres laboratorios clandestinos en donde se producían drogas, en Sinaloa.

El Dato: el gabinete de Seguridad informó que este aseguramiento representaba una afectación al Cártel de Sinaloa por un valor de 29 millones de pesos.

En conferencia la mandataria federal negó que esto haya ocurrido, e incluso aseguró que las fotografías que difunfió la agencia no corresponden a elementos pertenecientes a México, por lo que se indagará de dónde provino la imagen.

Sostuvo que desde que inició el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador ya no se permite la libre operación de agentes extranjeros en el país, y que además, ya se cuentan con acuerdos para establecer labores conjuntas, pero bajo términos de coordinación y colaboración.

“Cambiaron las cosas. A Estados Unidos no le gusta, o a las agencias en particular, que no puedan entrar como entraban antes. Ellos quisieran seguir operando como en el periodo del neoliberalismo, en el periodo de Calderón. Es decir, desde que llegó la Cuarta Transformación, la relación con Estados Unidos y sus agencias es distinta.

“Desde hace muchos años, desde que estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador y a la fecha, no participan ni coordinando ni elementos de alguna agencia en algún operativo en nuestro territorio. Entonces, se está viendo de dónde salió esa fotografía.

“Hay coordinación, hay colaboración, hay cooperación en el marco de respeto a nuestras soberanías. No hay subordinación ni participación de elementos de alguna agencia de Estados Unidos en algún operativo. Y eso es a lo que me refería ayer que cambiaron las cosas”, comentó.

También descartó que estos pronunciamientos desde las autoridades estadounidenses, sobre una presunta intervención ya en territorio nacional, representen algún tipo de presión.

“Presión, no. Nosotros tenemos muy claro nuestros principios, lo que representa la ley y nuestro mandato popular. Entonces, no, no hay presión; sencillamente, sí es importante que el pueblo de México siempre sepa esto y que bajo ninguna circunstancia se va a permitir el injerencismo o la violación a nuestra soberanía”, dijo.

Respecto a la presunta lista que comenzó a circular en donde se señalaba a gobernadores y demás funcionarios presuntamente vinculados con el crimen organizado, la mandataria aseguró que se trata de rumores.

La mandataria sostuvo que México no ha recibido notificación alguna que indique tales señalamientos en contra de servidores públicos presumiblemente vinculados con la delincuencia.

“Son rumores. México no ha sido notificado de nada en particular que tenga que ver con esto de que supuestamente había unas listas. Ayer también veía de una persona, que ni voy a decir su nombre, que aseveraba no sé cuánta cosa, de no muy buena reputación”, dijo.

Ante este contexto hizo un llamado a que los medios de comunicación en sus distintas plataformas actúen con responsabilidad al dar a conocer información y verifiquen la veracidad de la misma.

Pedirá a nuevo embajador una mayor coordinación

│ Por Yulia Bonilla y Sergio Ramírez

Será el próximo lunes cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reciba las cartas credenciales de los nuevos embajadores en México, entre ellos el de Estados Unidos, Ronald Douglas Johnson, a quien planteará que se mantenga una relación de coordinación.

Fue el 13 de mayo pasado cuando Johnson rindió protesta como el nuevo representante diplomático en México, durante una ceremonia a la que acudió el embajador del país allá, Esteban Moctezuma Barragán.

A pesar de su llegada ayer al país, la mandataria federal señaló que será hasta el inicio de la próxima semana cuando se entreguen sus cartas y se establecerán las pláticas correspondientes.

Al plantearle si se le hará la petición de que ya se informe sobre la detención del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, así como de la recepción de 17 familiares de Ovidio Guzmán, Sheinbaum Pardo no lo negó, pero mencionó que la conversación será en torno a la relación de colaboración.

17 familiares de El Chapo entraron a EU el fin de semana

“Es una primera reunión. No será una reunión muy larga, una reunión breve y de plática de la coordinación, colaboración, relación que nosotros consideramos que debe haber entre socios comerciales, vecinos, países amigos. Entonces, vamos a iniciar, y habrá otras oportunidades para que el propio canciller, Juan Ramón de la Fuente, pueda seguirse reuniendo con el embajador”, dijo.

La Embajada de EU difundió la imagen de la llegada de Johnson a nuestro país, donde fue recibido por el encargado de negocios, Mark Coolidge Johnson. Destacó que durante el encuentro que se realizará en Palacio Nacional, el diplomático darán un breve repaso a los principales temas de la relación bilateral, entre ellos seguridad, narcotráfico, migración y comercio.