Sheinbaum lamenta golpeteo político por tragedia de buque Cuauhtémoc

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó que el choque del Buque Escuela Cuauhtémoc de la Secretaría de Marina (Semar) contra el puente de Brooklyn en Estados Unidos, el cual dejó dos personas muertas, se esté usando “políticamente”.

Entrevistada por medios antes de su llegada a un evento en Baja California Sur, la presidenta se refirió nuevamente al accidente registrado la noche del viernes en Nueva York, Estados Unidos, cuando el Buque de la Semar impactó contra el puente, lo cual provocó un daño estructural que, a su vez, llevó a que dos personas perdieran la vida y al menos otras 20 resultaran heridas.

Buque Escuela Velero Cuauhtémoc choca contra Puente de Brooklyn en Nueva York. ı Foto: AP

A propósito, la presidenta remarcó que las autoridades ya están investigando las causas de estos hechos y atendiendo a los heridos del accidente, el cual, acusó, ha sido utilizado por la oposición para fomentar un golpeteo político.

“Lamentamos que esto se use políticamente, eso sí, porque fue un accidente. Hay dos personas fallecidas y lo que tenemos que hacer es [actuar con] solidaridad y esperar un poco a ver cuáles son las conclusiones”, dijo Sheinbaum a los medios de comunicación.

Sentimos mucho el fallecimiento de dos miembros de la tripulación del Buque Escuela Cuauhtémoc, quienes perdieron la vida en el lamentable accidente en el puerto de Nueva York. Nuestra solidaridad y apoyo a las familias.



Se encuentra la Secretaría de Marina, con el respaldo de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 18, 2025

Al respecto, la mandataria federal señaló que estos hechos están siendo atendidos por la Semar junto con otras autoridades federales, así como autoridades estadounidenses.

“Hay coordinación con las autoridades locales y por supuesto, coordinación entre la Embajada, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gobierno de Estados Unidos”, enfatizó.

Sheinbaum lamenta ‘golpeteo político’ tras tragedia del Cuauhtémoc



De grita por Baja california, la presidenta @Claudiashein lamentó el accidente del Buque Escuela Cuauhtémoc donde dos cadetes perdieron la vida y señaló que es lamentable que se usé políticamente ya que se trató… pic.twitter.com/WEmyx40jtE — Político MX (@politicomx) May 18, 2025

Destacó que la prioridad ahora es atender a los heridos y acercarse a las familias de las personas fallecidas. Remarcó que los heridos “van mejor” y que será la Semar la que dé más detalles sobre su estado de salud.

“Se está atendiendo primero que nada a los heridos; nuestra solidaridad siempre con una cadete y un marino que fallecieron y vamos a estar atendiendo”, afirmó.

Cuestionada sobre las causas del accidente, la presidenta pidió no adelantarse a las conclusiones. “Hasta que no se haga la investigación no podemos saber, pero fue un accidente”, concluyó.

