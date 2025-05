Misión remesas

Y es una comitiva plural de senadores la que se encuentra ya en Washington con la idea de plantear a los congresistas de EU un posicionamiento en contra de la aplicación de un impuesto a remesas del cinco por ciento. Los legisladores que conforman la comitiva son: Ignacio Mier, Andrea Chávez, Alejandro Murat y Karina Isabel Ruiz, de Morena; Geovanna Bañuelos, del PT; Ruth Miriam González, del PVEM; Mauricio Vila, del PAN; Cristina Ruíz, del PRI y Amalia García de MC. Es sabido que dirán que si bajan los montos de remesas, por la aplicación del gravamen, a los beneficiarios ya no les alcanzará y querrán también migrar; también señalarán el riesgo de que se abra un mercado negro de traslado del dinero en el que podría entrar el crimen organizado. No son muy optimistas los pronósticos sobre lo que los legisladores mexicanos puedan lograr. Pero hay quien advierte que si no ganan nada, al menos no pierdan el decoro.

