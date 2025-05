Pese a fallos, llaman a participar en elección

Especialistas en temas electorales consideraron que a pesar de que la elección judicial del 1 de julio será una jornada atípica, en la que se trastocan las garantías de integridad democrática, llamaron a revisar perfiles “que valgan la pena” y participar.

Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que vamos a una elección que por primera vez en 35 años no tendrá las garantías básicas para que el voto sea respetado, lo que genera, dijo, un dilema entre votar o no votar; sin embargo, pidió que los ciudadanos participen revisando los mejores perfiles.

“Participar y legitimar una elección que no es democrática por donde se le vea, o participar y tratar de decidir asumiendo que esta reforma ya pasó, que ‘de que va a haber jueces, va a haber jueces’, así vote el uno por ciento del padrón electoral, vamos a tener jueces. Hay, sin duda, candidatos a jueces que valen la pena.

En la segunda mesa de análisis sobre el impacto de la elección judicial, organizada por la organización política Somos MX, señaló que el sistema electoral mexicano no fue diseñado en sus instituciones, en sus reglas ni en sus procedimientos, para realizar una elección para el Poder Judicial.

“Lo que ha caracterizado a este proceso no sólo es su vertiginosidad y falta de discusión y reflexión, sino que además está hecha sobre las rodillas y con las patas, para decirlo coloquialmente. Ha provocado que se trastoquen todas las garantías que se habían venido construyendo como elementos indispensables de la integridad democrática de nuestras elecciones”, añadió Córdova.

Arturo Espinosa Silis, director de Laboratorio Electoral, subrayó que México se encuentra en una crisis democrática, donde advirtió que la abstención no es la solución. Ante ello, puso ejemplos de lo que ha ocurrido en otros países.

“En 2019 en Nicaragua la oposición promovió la abstención y ello llevó a que el oficialismo ganara con más del 70 por ciento, lo que lo volvió más fuerte. En 2020 en Venezuela la oposición promovió la abstención y ganó el oficialismo y se hizo más fuerte.

“En 2022 en Cuba también se promovió el abstencionismo y también el oficialismo ganó y se hizo más fuerte. Si hoy en día dejamos de ir a votar, el 100 por ciento del pastel va a ser para el oficialismo y se va a hacer más fuerte”, dijo.

Refirió que la del 1 de junio será una elección que se va a decidir “por unos cuantos votos, por muy poquito”, por lo que consideró que aún hay “un pequeño resquicio” para defender algo y mostrar una pequeña resistencia.

Se dijo convencido de que lo que espera el oficialismo es que los ciudadanos no salgan a votar, “que nos abstengamos, que se las pongamos más fácil y dejemos que ellos decidan”, pero que “si revisamos las listas cuidadosamente, sí hay nombres. Creo que tenemos que jugar con sus propias reglas”.

La politóloga María Amparo Casar discrepó, al señalar que los votos se van a contar “en lo oscurito”, por lo que dijo no estar convencida de que su voto cuente, al haber la posibilidad de que las boletas que no se utilicen, y al no ser inutilizadas, sean llenadas como si las hubieran votado en las casillas, y lamentó que esta elección alterara todas las reglas, aprendizaje y cultura cívica y legal que se logró con el INE.

“Paradójicamente, lo que tendría que ser incierto, que es el resultado, los puestos más codiciados serán para los leales, ya sea por acarreo, rellenado de boletas de los que no fueron a votar o porque así lo decidan quienes van a contar en la mayor secrecía los votos”, refirió.