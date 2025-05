“Cualquier gravamen es injusto”

Y nos cuentan que personajes relevantes en las propias filas de Morena tomaron nota de los festejos anticipados del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y los vieron desde una perspectiva crítica. Es sabido que don Esteban se apuró el jueves a celebrar la “buena noticia”, según él, de que se bajara el impuesto a las remesas de 5 a 3.5%. Fue el diputado Ricardo Monreal quien ayer sostuvo: “Yo no creo que haya algo que celebrar. Cualquier aplicación en cualquier porcentaje es una agresión a México y es una actitud injusta para las familias que envían estos recursos y que reciben estos recursos. A mí no me parece correcto que se establezca un tipo de triunfo”. El legislador antes se refirió a Moctezuma como cuidadoso y prudente, pero insistió en que cualquier tipo de gravamen que se aplique a los envíos que hacen paisanos al país es injusto. Ahí el dato.