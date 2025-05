EU también necesita que se reanude exportación de ganado mexicano, dice Sheinbaum

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, recalcó que Estados Unidos también necesita que se levante la suspensión que impuso a las exportaciones de ganado mexicano a causa de la plaga de gusano barrenador que enfrenta el país desde finales del año pasado.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que sí ha habido avances para combatir la infestación de este lado de la frontera.

“Hay avances y tiene que abrirse porque también lo necesita los Estados Unidos, no sólo es una necesidad de los ganaderos mexicanos, sino es una sociedad en donde se exporta, pero hay quien lo importa y quien también tiene necesidad de que se abra la frontera por parte de Estados Unidos. Entonces, se entiende que no queremos que haya el avance de esta plaga, pero se están tomando todas las medidas”, sostuvo Claudia Sheinbaum Pardo.

También Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que la comisión de especialistas estadounidenses que valorarán la eficacia de la estrategia seguida en México contra este problema llegará la próxima semana.

Además, Claudia Sheinbaum Pardo recordó que Estados Unidos invertirá 21 mil millones de dólares para la poner en funcionamiento la planta de producción de moscas estériles que son dispersadas para contener la reproducción de este insecto.

Sobre el contagio a humanos, el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, descartó que se hayan dado más casos aparte de los seis que ya se tenían confirmados en el estado de Chiapas.

En cuanto al fallo que ayer concedió la Corte estadounidense contra los aranceles que dicho país impuso a China, Canadá y México, la Presidenta comentó que se evaluará el alcalde de la decisión.

Además, recordó que en el caso de México, no había impuestos recíprocos, debido a que la relación entre ambos países se conduce por el Tratado Comercial junto a Canadá, el TMEC, por lo que de nuestro país a Estados Unidos no había aranceles y, por lo tanto, dicha nación no tenía motivo para gravar las mercancías que se le exportan.

Explicó que el análisis correrá a cargo del titular de la Secretaría de Economía, quien además estará viajando para continuar con las negociaciones.

“Vamos a ver qué, hasta dónde tiene alcances. Ayer conocimos esta resolución y el día de hoy el secretario de Economía y su equipo nos van a hacer un análisis de los alcances que esto tiene”, dijo.

