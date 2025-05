Hasta con la cubeta en la Cuauhtémoc

Y las que se están dando con todo son la exalcaldesa y la alcaldesa actual de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas y Alessandra Rojo, respectivamente. Y es que resulta que la primera acaba de señalar a la segunda de haber incorporado a funcionarios de administraciones pasadas a las que liga con corrupción. “Esta mujer, la encargada de la alcaldía Cuauhtémoc no sólo es mentirosa, farsante, manipuladora, floja, porque se va de vacación a cada rato. No solamente es una cretina, es también pen…, no sabe trabajar. Pero aquí ya se acabó el show”, declaró en el programa Los Periodistas. Rojo de la Vega respondió en un video en el que señala que Cuevas, a la que no menciona por su nombre, durante un año ha amenazado con revelar información comprometedora de su padrino político y denunciar, pero no ha hecho nada, le recuerda que en campaña le ofreció darle una “bomba” a cambio de impunidad y le señala que por un hueso se arrodilló. Está duro el intercambio, nos comentan.

