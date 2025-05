La otra voz magisterial

Y en medio de la escalada que ha emprendido la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, para buscar que se abrogue la Ley del ISSSTE, fue Alfonso Cepeda, dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quien alzó la voz. “Es una utopía pensar que una ley como la del ISSSTE pueda abrogarse, pueda derogarse, eso significaría volver a construir toda la ley con los 21 seguros que presta el ISSSTE, tenemos que hablar de reforma, de reforma a lo que nos interesa y que es particularmente el tema de pensiones y jubilaciones. No vamos a claudicar con la reforma a la ley del ISSSTE. Sí se puede y tenemos que demostrarlo. No con aspavientos, no con protestas, con argumentos sólidos”, declaró ante sus agremiados en una reunión del Consejo Nacional. Se tiene preciso que en breve formule una propuesta en esa materia en cuya confección ya se tomó el punto de vista de expertos en materia actuarial y financiera, por lo que podría tener mayores márgenes de aceptación. Por lo pronto, atentos.

