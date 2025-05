‘La UNAM se construye como espacio de libertad, de dignidad y de justicia’, asegura Leonardo Lomelí.

“Celebramos este aniversario como la continuidad de una tarea en perpetuo movimiento y la reafirmación de un compromiso: no retroceder, no callar ante la violencia, no normalizar el agravio y seguir construyendo una Universidad que sea espacio de libertad, de dignidad y de justicia”, afirmó el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas.

Al presidir la ceremonia por los 40 años de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género, también subrayó que esta es una instancia que se ha convertido en un pilar ético y jurídico en la defensa del tejido plural que conforma esta Universidad.

Acompañado por la titular de la Defensoría, Guadalupe Barrena Nájera; la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), Mónica González Contró; y del secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Placencia, el rector aseveró que hablar de esta instancia implica hablar de una política de derechos que asume que las relaciones de poder atraviesan todos los ámbitos, incluida la vida universitaria en el aula, los pasillos, el uso del lenguaje y las actitudes en la convivencia.

“Es afirmar que la igualdad no es un trámite, sino una lógica estructural que solo es posible mediante sensibilidad, firmeza y un compromiso institucional constante”, refirió el rector, en el auditorio “Héctor Fix-Zamudio” del IIJ.

Recordó que la Defensoría se estableció el 29 de mayo de 1985 a iniciativa del rector Jorge Carpizo y subrayó que en la última década ha brindado más de 21 mil 500 orientaciones, tramitado y atendido más de tres mil quejas y emitido diversas recomendaciones y remisiones enfocadas a promover el respeto y la observancia de los derechos universitarios. “Estas cifras no son solo estadísticas: son evidencia del quehacer constante de la Universidad con la equidad y el fortalecimiento de una cultura de derechos”.

De igual forma reconoció que la evolución de la Defensoría se ha visto impulsada por las demandas legítimas de la comunidad universitaria: estudiantes, colectivas feministas, académicas y trabajadoras quienes han hecho denuncias y propuesto alternativas, añadió Lomelí Vanegas ante el defensor de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Orden Jiménez; la directora del Instituto de Biología y presidenta de la Comisión Especial de Igualdad de Género del Consejo Universitario de la UNAM, Susana Magallón Puebla; y el procurador de Derechos Universitarios de la IBERO, Diego García Ricci.

En tanto, la titular de la Defensoría, Guadalupe Barrera Nájera, expuso que hace cuatro décadas la UNAM emprendió un compromiso para crear una Defensoría que se ha constituido como la conciencia de nuestra institución, y desde entonces ha apoyado su desarrollo como una instancia independiente, autónoma de la autoridad universitaria y con la cual tiene un diálogo franco y honesto.

En sus 40 años han escuchado a 53 mil personas, y en los últimos cinco años atendido a cerca de 20 mil integrantes de la comunidad universitaria; y ha dado trámite a poco más de ocho mil expedientes de queja. Esto, subrayó la Defensora, ha sido posible gracias al apoyo institucional que han recibido.

Barrena Nájera también remarcó la necesidad de seguir combatiendo la violencia en la que se desenvuelven los estudiantes y que llega a las aulas y espacios universitarios pues recalcó que “la violencia que no se atiende oportunamente en los espacios académicos, genera deserción”.

Previamente, la directora del IIJ, Mónica González Contró, destacó que en los 40 años de la existencia de la Defensoría las personas integrantes de la comunidad universitaria hemos sabido resolver los problemas internos garantizando siempre los derechos humanos.

JVR