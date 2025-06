En el Día de la Marina, no sólo se honró la memoria de quienes han caído en el cumplimiento del deber, como los cadetes fallecidos recientemente en un accidente en Nueva York, sino que se exhibió la capacidad operativa de una institución clave para el Estado mexicano. Maniobras tácticas, coordinación aire-mar y desembarco anfibio incluido, todo bajo la mirada atenta de la Presidenta, quien no escatimó palabras para subrayar el papel histórico y presente de la institución naval, a cargo del almirante Raymundo Morales. Dicen que no fue sólo un acto conmemorativo, sino también un mensaje de continuidad y confianza, pues la comandanta suprema no sólo honra a la Marina, sino que también la respalda. Y en tiempos donde cada símbolo cuenta, con rumbo y sin titubeos, fue una señal que no pasó inadvertida.

