México y EU refuerzan alianza contra tráfico de armas: Ronald Johnson destaca colaboración con Sheinbaum

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó este martes la creciente cooperación bilateral con el gobierno de Claudia Sheinbaum, subrayando el compromiso conjunto para combatir el tráfico de armas hacia el sur, a fin de reforzar la seguridad en ambos países.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Johnson afirmó: “Bajo el liderazgo del presidente @realDonaldTrump, trabajamos con la presidenta @ClaudiaShein y su equipo para frenar el tráfico de armas hacia el sur y desmantelar las redes que alimentan la violencia. Juntos hacemos a nuestros países más fuertes y seguros”.

Bajo el liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump, trabajamos con la presidenta @ClaudiaShein y su equipo para frenar el tráfico de armas hacia el sur y desmantelar las redes que alimentan la violencia. Juntos hacemos a nuestros países más fuertes y seguras. — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 5, 2025

La publicación del diplomático coincidió con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que rechazó la demanda presentada por México en 2021 contra diversas empresas fabricantes de armas, al considerar que están protegidas por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA).

Según el fallo, no se logró comprobar que dichas compañías “ayudaran o facilitaran” el tráfico ilegal de armas a México. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aclaró que la Corte no se pronunció sobre el argumento de la proximidad del daño (proximate cause), clave en el caso.

Cabe señalar que, diplomático estadounidense ha reiterado que la frontera compartida entre México y Estados Unidos sigue siendo una prioridad estratégica para el presidente Trump. Destacó que una frontera segura y eficiente es crucial para reducir el flujo de fentanilo hacia EU y armas hacia México, problemas que afectan directamente a la seguridad de ambos países.

Johnson también alertó sobre nuevas amenazas globales, como los biopatógenos, los ataques a la infraestructura crítica y los riesgos en las cadenas de suministro, insistiendo en que deben ser enfrentadas con una visión conjunta entre socios estratégicos.

“México y Estados Unidos deben actuar como aliados estratégicos y principales socios comerciales para enfrentar los desafíos globales de seguridad”, señaló el embajador.

