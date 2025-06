Pago de la beca Benito Juárez: Estos estudiantes van a recibir 1,900 pesos este 9 de junio

Este lunes 9 de junio de 2025, continúa el depósito del pago bimestral de la Beca Benito Juárez correspondiente al periodo mayo-junio, tanto para estudiantes de nivel básico como medio superior.

El monto es de 1,900 pesos y se deposita de manera directa en la Tarjeta del Bienestar.

¿A quién le toca el pago hoy 9 de junio?

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), este lunes 9 se realiza el depósito a los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra C.

El orden de pagos es alfabético, por lo que si tu apellido inicia con D, E o F, tu pago llegará el martes 10. La dispersión continuará hasta el viernes y durante todo el mes de junio.

📢 Del 4 al 27 de junio se dispersan las #BecasBenitoJuárez.

Consulta el calendario según tu primer apellido.

¿Cómo saber si ya te depositaron?

Puedes revisar tu saldo a través de:

La app del Banco del Bienestar .

Un cajero automático del mismo banco.

También puedes recibir una notificación por SMS si activaste esta opción.

Es importante señalar que los depósitos no siempre se reflejan de inmediato, así que no te preocupes si al principio no ves el dinero; puede tardar algunas horas.

¿Qué hacer si no tienes tu tarjeta?

Si aún no cuentas con tu tarjeta del Bienestar, no pierdes tu beca.

El apoyo se resguarda y se entrega posteriormente, en cuanto regularices tu situación con el banco. Puedes agendar una cita o acudir a los módulos de atención de la CNBBBJ.

¿Cuándo es el próximo pago?

Este es el último pago del ciclo escolar 2024-2025. El siguiente depósito se realizará hasta septiembre, al inicio del nuevo ciclo, por lo que se recomienda administrar bien el dinero durante las vacaciones de verano.

Consejos útiles:

Retira en cajeros del Banco del Bienestar para evitar comisiones .

No compartas tu NIP ni datos personales.

Consulta periódicamente el portal oficial para evitar fraudes o confusión.

Para más información, visita el sitio oficial: https://www.gob.mx/becasbenitojuarez