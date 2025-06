Y el que ahora sí va a estar a prueba es el personal consular en EU, sobre todo el que no termina de admitir las nuevas normas que el Gobierno mexicano dictó para mejorar la atención a los connacionales. Y es que en el contexto de las redadas en calles de Los Ángeles, donde se ha dado un despliegue de tropas de la Guardia Nacional, organizaciones civiles expusieron que las herramientas que se anunciaron desde enero para asistir a los paisanos en casos de detención han registrado fallas. Más allá de errores técnicos, como pudiera ser el caso del botón de pánico, alertan que el personal consular no atiende las llamadas de solicitud de asistencia legal. Apenas hace unas semanas, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, en respuesta a las observaciones que ya se hacían desde tiempo atrás sobre el trato consular, se harían cambios para mejorar la situación. Por eso en estos momentos en que hay mayor zozobra entre paisanos, el personal de los consulados debería ponerse las pilas. Ahora no pueden fallar.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Combustible ilegal