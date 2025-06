‘CURP’ de mascotas: ¿Habrá una MULTA si no realizas este trámite?

En los últimos días, la noticia sobre la implementación del CURP para mascotas en México ha causado confusión y una ola de reacciones en redes sociales.

Muchos dueños de perritos y gatitos se preguntan si será obligatorio registrarlos y, sobre todo, si podrían recibir multas por no hacerlo.

Aquí te contamos qué es este CURP para animales, quién lo impulsa y si realmente habrá sanciones si no cuentas con este documento para tu lomito o michi.

¿Qué es el CURP para mascotas?

Aunque ha sido llamado de forma popular como “CURP para mascotas”, en realidad se trata de un Registro Nacional de Animales de Compañía (RENAC), una iniciativa que está siendo impulsada por la Agencia de Atención Animal (AGATAN) en conjunto con otras dependencias de bienestar animal.

Este registro tendría como finalidad:

Identificar de manera única a perros y gatos

Vincular a los animales con sus responsables

Prevenir el abandono

Fortalecer campañas de vacunación y esterilización

Facilitar la recuperación en caso de extravío

¿Es obligatorio tenerlo?

Hasta el momento, NO es obligatorio a nivel federal tener este “CURP” para mascotas. La Secretaría de Salud federal no ha publicado ninguna norma oficial que imponga su uso en todo el país.

Sin embargo, algunas entidades, como la Ciudad de México, han planteado este registro como parte de su legislación local. Por ejemplo, desde 2019 existe el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC) en la capital, que asigna un número de identificación al animal y a su tutor.

Aun así, no hay sanciones económicas ni administrativas por no registrar a tu mascota en este momento.

¿Habrá multas por no tener el CURP de tu mascota?

No, actualmente no hay multas por no contar con un registro oficial de tu mascota. Esta información ha sido aclarada por autoridades locales y federales, quienes explicaron que el propósito del registro es meramente de control y bienestar animal, no recaudatorio ni punitivo.

Es importante destacar que las multas solo podrían existir si un Congreso estatal aprobara una ley específica que lo hiciera obligatorio, algo que no ha ocurrido hasta ahora.

¿Entonces es opcional hacer el registro?

Sí. El registro es voluntario y tiene fines informativos y de protección. Si decides registrar a tu mascota, contribuirás a una base de datos que:

Facilita la localización en caso de extravío

Da seguimiento a su historial médico

Fortalece las campañas de adopción responsable

Ayuda a prevenir el maltrato y abandono

No olvides que esta es una manera de tener bien resguardado y cuidado a tu mascota, sin embargo, si aún no te decides por hacerlo, no te preocupes que no implica ningún tipo de sanción hasta el momento.