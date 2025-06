Sheinbaum descarta salida de México de OEA tras informe sobre Elección Judicial

Tras reiterar el rechazo a las observaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) respecto a la elección judicial, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que se contemple la salida de México de dicha organización, aunque advirtió que en el corto plazo se buscará un acercamiento para hablar con la misma.

En conferencia de prensa, replicó el pronunciamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hecho el fin de semana, en el que se expuso que la Organización se “extralimitó” en sus funciones al emitir una crítica a la elección judicial y recomendar a otros países de la región que no repliquen dicho procedimiento para renovar su poder judicial.

La presidenta Claudia Sheinbaum señala que la OEA excede sus funciones al recomendar no replicar el modelo de elección judicial de México. Nancy Flores le pregunta que si no es momento de salir de la OEA. pic.twitter.com/xqYBePogz6 — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) June 10, 2025

“En las funciones está claramente establecido en los estatutos de la OEA la no intervención. Entonces, pueden venir como observadores y decir qué pasó el día de la elección, pero decir o incluso orientar a los países de América Latina que no vayan a usar la forma de elegir para definir a su Poder Judicial, pues ¿de dónde lo sacan? si nada más estuvieron el día de la elección. Todavía ni siquiera toma posesión el nuevo Poder Judicial para poder evaluar su funcionamiento. Entonces, excede completamente los estatutos de la OEA… no estamos de acuerdo con este posicionamiento excede completamente su función y realmente pues entra asuntos políticos que solamente tienen que ver con las y los mexicanos”, dijo.

Consultada si se evalúa o no permanecer dentro de la OEA, comentó que no se considera salir.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT