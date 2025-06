‘Sheinbaum salió y alentó más protestas en LA’: Secretaria de Seguridad Nacional de EU

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, acusó a la presidenta de México Claudia Sheinbaum de haber alentado protestas violentas en Los Ángeles.

En respuesta a una pregunta de los medios de comunicación desde la Casa Blanca, Noem dijo que “Claudia Sheinbaum salió y alentó más protestas en Los Ángeles, y la condeno por ello”, afirmó, en declaraciones recogidas por la agencia Reuters.

“Ella no debería estar alentando protestas violentas como las que estamos viendo. La gente tiene derecho a protestar pacíficamente, pero la violencia que estamos viendo no es aceptable y no va a suceder en Estados Unidos”, agregó la secretaria de Seguridad Nacional.

Lo anterior en el contexto de las manifestaciones que han ocurrido el fin de semana en Los Ángeles, en contra de las redadas antimgirantes.

El Gobierno de Estados Unidos ha desplegado a elementos de la Guardia Nacional, así como cientos de marines, para contener las protestas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am