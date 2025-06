Al maestro, sin cariño: “¡Hipócrita!”

Tremendo abucheo y múltiples interpelaciones las que se llevó ayer el maestro Bernardo Bátiz, consejero de la Judicatura, quien acaba de ser electo como integrante del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Ocurrió durante la ceremonia Reconocimiento a la Trayectoria Judicial, la cual estuvo presidida también por algunos ministros de la Corte e integrantes de la Judicatura, entre ellos su presidenta, Norma Piña. El jurista tomó la palabra y cuando empezaba a hacer un reconocimiento a los homenajeados, muchos de éstos comenzaron a murmurar. “Nos tocó vivir una época complicada, difícil, yo digo que es una revolución pacífica, un cambio de fondo”, dijo Bátiz, cuando de entre el público conformado por jueces y magistrados jubilados alguien lo llamó hipócrita. Eso lo encendió: “No me puede decir hipócrita. Me estoy dirigiendo correctamente y con respeto a ustedes… me invitaron y estoy aquí y doy la cara…”. Luego se escucharon voces que gritaban “¡fuera!”. A lo que el exprocurador reviró: “¡A ver quién me saca, no me voy a retirar!”. Para ese momento ya no había forma de que hablara ante el barullo en la sala.

