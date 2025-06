‘Expresiones no representan postura del partido’, así se deslinda Morena de consejera en Jalisco.

La presidenta del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Luisa María Alcalde, externó el deslinde de este instituto político de su consejera estatal, en Jalisco, Melissa Cornejo, luego de que publicó en sus redes sociales mensajes para desacreditar el trabajo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante los operativos para detener a migrantes en la nación norteamericana.

En un mensaje en la red social “X”, la dirigente del partido guinda aclaró que las expresiones de Cornejo, no representan la postura de Morena.

Alcalde Luján añadió que, desde sus inicios, el partido guinda “ha sido profundamente pacífico y así lo seguirá siendo”.

“No promovemos ni promoveremos jamás actos de violencia”, enfatizó.

En ese sentido, la líder del Morena llamó a sus militantes a conducirse con responsabilidad y prudencia.

“Creemos en una relación con Estados Unidos basada en el respeto, la cooperación y la ayuda mutua”, concluyó.

En el texto, Luisa María Alcalde recordó que este miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro con el Subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, en el que se construyeron acuerdos de cooperación en beneficio de ambas naciones.

¿Cómo inició el choque entre la morenista y Landau?

“Van a quitar visas a quienes compart...”, escribió la morenista en la red social X, acompañando su mensaje con una imagen de las manifestaciones en contra de las redadas. “Viva la raza y métanse mi visa por el cul...”.

Mensaje de Melissa Cornejo en sus cuentas de redes sociales, que posteriormente ya no las hizo públicas. ı Foto: Captura de pantalla.

Landau calificó como “vulgar” la expresión usada por Melissa Cornejo, respecto a las visas para ingresar a Estados Unidos.

Además, aseguró que había ordenado cancelar la visa de Melissa Cornejo por el vulgar comentario; sin embargo, al rastrear los expedientes se dieron cuenta que no tenía dicho documento.

“Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar.

