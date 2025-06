Surge en EU propaganda de odio “supremacista” contra migrantes

De cara a la manifestación multitudinaria que se prepara para mañana sábado en Estados Unidos, con la participación estimada de mil 789 colectivos para exigir un alto a las redadas y a la política migratoria de Donald Trump, se echó a andar en ese país una campaña de odio, al comenzar a circular propaganda que migrantes consideran “supremacista”, pues invita al asedio hacia esa comunidad y a que la delaten, expresada en frases como: “Ayude a su país, denuncie a los invasores extranjeros”.

Esta campaña, distribuida a través de volantes, es visible en ciudades como Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Washington y Utah, entre otras.

“A sus seguidores les está haciendo creer (Trump) que somos un peligro, que somos ladrones y que ahora, con las marchas, estamos creando un desorden general, que los hacemos perder.

TE RECOMENDAMOS: Así respondió Landau Morenista confronta a subsecretario por violencia

El Dato: el jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco, se reunió ayer con los cónsules de México en EU para hablar del plan de defensa a connacionales.

“Hasta ahora somos ya mil 789 colectivos conformados para marchar en más de 120 ciudades de EU y no sólo en EU; estamos teniendo apoyo internacional de los hermanos de Sudamérica y de México, que es muy activo”, señaló a La Razón Javier Calzada, representante de la comunidad migrante.

El activista dijo, desde la ciudad de Massachussets, que si bien una gran parte de la comunidad nacida en EU, “blancos, comunidad afro, caucásicos y demás, nuestros propios jefes en los trabajos están apoyando.

“Hay una minoría —diría yo, un uno por ciento— que también tiene o está repitiendo estos discursos de odio a la comunidad, sobre todo a los mexicanos nos están tomando de alborotadores; se ha hecho una imagen falsa de nuestra Presidenta desde la declaración de la señora Kristi Noem, están saliendo a repartir papelitos que dicen: ‘Ayude a su país, denuncie a los invasores’. Algo tristísimo”, expresó.

La activista Carmen Oscobosa, radicada en EU, señaló: “Somos ciudadanos, residentes, trabajadores esenciales. Aunque no avalamos la violencia, tampoco vamos a permitir que destruyan nuestras familias. Trump no tiene resultados qué mostrar, por eso usa el odio como arma.

“Su política divide, criminaliza y empobrece, y ahora está incitando a otros al odio. Yo vi cómo un policía en la marcha golpeaba a un compañero con mucha saña; repiten lo que él dice: ‘lárguense, delincuentes’, cuando nosotros fuimos sus personas de limpieza, fuimos quienes cuidábamos a sus hijos”, dijo.

Indicó que la víspera de la marcha de este sábado 14 de junio, que se espera multitudinaria y se replique en todo EU, se ha incrementado la violencia por parte del Gobierno a los migrantes, debido a que hay más presencia policiaca, mientras que los migrantes se preparan para hacer músculo en las calles que les han sido arrebatadas.

La activista dijo temer que este movimiento no termine bien si no se frena el discurso de odio del presidente; incluso, explicó que temen se repita un movimiento “Black Lives Matter (las vidas negras importan): “También las vidas migrantes importan; no quisiéramos tragedias; este es un movimiento legítimo, pacífico”.

Señaló que el Black Lives Matter, que surgió en Estados Unidos en el 2013 para combatir el racismo y la violencia contra las personas negras, especialmente la brutalidad policial, ahora se está repitiendo en varias ciudades, pero criminalizando ahora a otro sector, incómodo para el gobierno.

En concordancia, Ian Haney López, experto en derecho y divisiones raciales en Estados Unidos, señaló: “El racismo está siendo utilizado como arma por un presidente que representa los intereses de multimillonarios como él, y está teniendo un impacto que no está midiendo.

“Lo que Trump dice a sus partidarios es: ‘¡Estás en peligro! Estás en peligro de los musulmanes que son terroristas en secreto... deberíamos prohibir a todos los musulmanes’. Luego, dice: ‘Estás en peligro por los inmigrantes y refugiados que cruzan la frontera sur… Necesitamos construir un muro’. Estos discursos invitan a la división, a odiar a alguien, muy propio de estas personalidades”, explicó.

El experto afirmó que es este un mensaje muy fuerte de amenaza racial, que pone en primer plano niveles de supremacía blanca y violencia supremacista blanca “que este país no ha visto en décadas”.

Haney López aseguró que lo que quieren Trump y el Partido Republicano es que sus seguidores piensen que el país “está siendo destrozado en términos de un conflicto entre grupos raciales; así es más difícil ver que la verdadera amenaza proviene de los muy ricos”.

Mientras tanto, ayer, activistas de Amnistía Internacional realizaron una activación frente a la embajada de Estados Unidos en México denominada “Nadie es ilegal en territorio robado”, que tuvo por objetivo visibilizar la crisis migratoria en el vecino país y el genocidio en la Franja de Gaza.

Ahí, Amnistía México condenó las recientes políticas migratorias dispuestas por Donald Trump.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional, sección mexicana, Edith Olivares Ferreto, reconoció que las protestas en Los Ángeles son un derecho de los migrantes, y recordó que éstas han dado lugar a manifestaciones en otras grandes ciudades de Estados Unidos, las cuales seguramente, dijo, se intensificarán el 14 de junio, en respuesta a las políticas migratorias de Donald Trump y a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Hasta el momento, se espera que se sumen muchos colectivos más y ciudades a estas manifestaciones, cuando también está previsto el desfile militar en honor al 250 aniversario del Ejército en Washington, que además, coincide con el cumpleaños número 79 de Trump.