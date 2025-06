Beca Benito Juárez: A quién le toca su PAGO este lunes 16 de junio

Este lunes 17 de junio, miles de familias mexicanas estarán al pendiente de su aplicación del Banco del Bienestar, ya que está en curso el pago correspondiente al segundo bimestre de 2025 de la Beca Benito Juárez. Si eres beneficiario de este programa de apoyo educativo, aquí te contamos si habrá pago hoy, cómo consultar si ya te depositaron y cuánto te corresponde recibir.

¿Cuánto depositan este lunes 17 de junio?

Los montos varían según el nivel educativo:

Educación Básica y Media Superior: $1,680 pesos (bimestre marzo-abril)

Educación Superior: $5,200 pesos (bimestre marzo-abril)

Los pagos se están realizando de forma escalonada, es decir, no todos reciben el mismo día. La fecha de depósito depende del banco asignado y la forma de pago.

¿Qué hacer si no te depositaron este lunes?

No te preocupes. El depósito puede tardar hasta una semana en reflejarse dependiendo del banco, la zona geográfica y el tipo de beca. Si no ves reflejado el pago este lunes, puedes:

Volver a revisar en 24 o 48 horas

Consultar en la plataforma con tu CURP

Acudir a tu sede de atención si el pago está marcado como entregado, pero no lo recibiste

¿Quiénes recibirán el pago este 18 de junio?

De acuerdo con el calendario oficial que presentaron las autoridades, serán los estudiantes que tengan la letra L en su primer apellido.

Algunos de los apellidos que recibirán este pago el 16 de junio son los siguientes:

Lozada

Lima

Loredo

Lucero

Lugo

Leal

Lira

Limón

Lázaro

Lorenzo

Linares

Luis

López

Luna

Leyva

Lemus

Lucas

Luján

Lizarraga

Ledezma

Ledesma

Loera

Landeros

Lara

León

Lozano

Landa

Larios

Lomelí

Lucio

Linares

Landeta

¿Por qué no hay pago de la beca en julio?

El motivo por el que se pausarán los pagos de la beca se debe a que el ciclo escolar estará pausado debido a las vacaciones y el fin del ciclo escolar en las escuelas de la Secretaría de Educación Pública.

Es decir, la beca solo está disponible mientras el ciclo escolar esté en curso, lo que significa que los alumnos recibirán esta ayuda durante el ciclo que se encuentra corriendo.

Y, como es bien conocido, las vacaciones comienzan durante el mes de julio y se extienden hasta agosto, por lo que la beca no se paga durante estos meses. No olvides que el depósito se realiza de manera directa en la tarjeta de la beca y que no existen intermediarios para recibir el dinero.