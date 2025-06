‘Encuentro entre Trump y Sheinbaum podrá darse en otro momento’, afirma Rosa Icela Rodríguez

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, comentó este martes que el encuentro entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo, Donald Trump, se podrá dar en otro momento, luego de que la primera reunión presencial que se tenía acordada durante la Cumbre del G7 se canceló debido a la salida del republicano para atender el enfrentamiento entre Irán e Israel.

La funcionaria enfatizó que la conversación con Sheinbaum no fue la única cancelada, pues también se vio interrumpida su charla con representantes de los gobiernos de Japón, Ucrania y Australia.

“El encuentro entre ambos jefes de Estado puede tener lugar en otro momento. Decir que no fue la única cancelación, fueron con varios otros encuentros, pero también decir que no hubo encuentro con el gobierno japonés o con el primer ministro, tampoco con Australia ni con Ucrania, en fin, canceló la agenda con varios otros, no solamente con México”, dijo en Palacio Nacional, al encabezar la Mañanera del Pueblo.

Asimismo, recalcó que hay una comunicación buena con el Gobierno de Estados Unidos y así se mantendrá.

“No conocemos cuál sea la agenda del presidente, obviamente, pero bueno, posteriormente se dará. Hay una buena comunicación actualmente con todo el gabinete del gobierno de Estados Unidos y el gabinete del gobierno de México. Están abiertas las posibilidades del diálogo diario y pues continuará sin... Solamente a lo mejor es una pausa, es posterior, pero veremos. Entonces no hay un... pues no es una... es un imponderable, es algo que el presidente eligió”, dijo la Secretaria de Gobernación.

