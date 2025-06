Fuego amigo desde dos frentes

Nos recomiendan estar atentos a una nueva movilización que tendrá lugar este martes en el Zócalo capitalino, a una semana y media de que fue liberado por la CNTE. Los integrantes del Frente Popular de Lucha de Zacatecas, con el diputado de Morena José Narro Céspedes a la cabeza, acuden a la Ciudad de México para refrendarle su apoyo a la Presidenta Claudia Sheinbaum, pero al mismo tiempo se quejarán de que las demandas de varios sectores de la sociedad no han sido atendidas por el Gobierno estatal, encabezado por David Monreal. Los observadores de la grilla zacatecana aseguran que en realidad se trata de darle un raspón más al gobernador, con quien Narro, no obstante ser su compañero de partido, no se lleva del todo bien que digamos. Y si a eso se suma que el mandatario también enfrenta una campaña de puyas de parte de su hermano, el senador Saúl Monreal, podemos suponer que don David está bajo fuego amigo, y por partida doble. Ahí el dato.