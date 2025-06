Que no será “inquisición”

Con la novedad de que dos de los integrantes más relevantes de lo que será el Tribunal de Disciplina Judicial, como Celia Maya y Bernardo Bátiz recibieron ya sus constancias de mayoría. Sin embargo, nos comentan, llama la atención que llegan al encargo de ser jueces de los jueces con discursos en los que más que advertir de que van con todo, aparecen como muy buena onda. Maya, por ejemplo, ha dicho que no serán un tribunal de persecución, mientras Bátiz descartó que la nueva institución observadora del Poder Judicial pudiera convertirse en la Santa Inquisición. “El Tribunal no será ninguna Inquisición, ya no existe eso, dictará las reglas procesales y vigilará la buena conducta. Será un Tribunal moderno que va a escuchar a todos los que sean sometidos a sus decisiones, que va a oírlos, que tengan una defensa, será equitativo”, consideró. Hay muchas expectativas sobre su actuar, nos comentan, sobre todo porque no deja de haber quejas, incluso desde el propio Gobierno sobre juzgadores a los que incluso balconean en las mañaneras. Pendientes.

