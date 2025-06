Surrealismo en Zacatecas

En una estampa de surrealismo político, Francisco Enrique Pérez Compeán, no cercano, sino cercanísimo al gobernador de Zacatecas, David Monreal, impugnó la revocación de su triunfo como integrante del Tribunal de Disciplina Judicial. La candidatura del exprocurador agrario fue avalada por el Comité de Evaluación del Ejecutivo, pese a que su promedio es de 7.2, muy lejos del 8 que se requería como mínimo. Pero extrañamente, el órgano electoral invalidó su triunfo no por esta evidente falta de cumplimiento con la norma, sino por paridad de género. Y ahora, quien ha sido operador político de don David desde hace varios años reclama su constancia de mayoría, con el argumento de que el Instituto Electoral estatal no aplicó correctamente el criterio de paridad. Lo único que falta para no dejar de levantar las cejas, es que los tribunales fallen a su favor. Si André Bretón resucitara y viera lo que pasa en Zacatecas, nos dicen, se volvería a morir.