Reprobamos cualquier intento de censura: Rosa Icela Rodríguez

Rosa Icela Rodríguez ha construido, durante 31 años de carrera en el servicio público, una imagen de funcionaria eficiente y leal. Hoy, al frente de la Secretaría de Gobernación (Segob) destaca el gran activo que tiene el país en la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En entrevista realizada por Javier Solórzano durante su programa Al Mediodía con Solórzano, que se transmite en el canal de Youtube de La Razón, subraya la importancia de la coordinación —“ése es el secreto”— como uno de los ejes para el trabajo del actual Gobierno, y de su rol en Bucareli, señala que antepone la discreción y el respeto.

En la charla aborda temas como la libertad de expresión, sobre la que reprueba todo intento de censura; la defensa de los paisanos porque “no estamos de acuerdo en que se afecte a la sociedad mexicana” que vive en EU; la relación con las madres buscadoras… Tiene claro el reto de “estar a la altura de las circunstancias” ante la gran expectativa que tiene el pueblo sobre el Gobierno de la primera mujer Presidenta.

Tenemos una visita de ésas que se antojan por innumerables motivos: un personaje estratégico, un personaje de historia, de izquierda, de periodismo y qué mejor que hablar con quien en otro tiempo se decía, no sé si todavía se diga igual, que se encargaba del control político del país: la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Vengo con mucho gusto a visitar a mis amigos aquí y a recorrer la redacción y a felicitarlos por todo el trabajo que hacen diariamente.

A ver, ¿cómo van las cosas? ¿Qué ves? Luces y sombras de nuestro país hoy en día desde la perspectiva de esa oficina de Bucareli. No, pues estamos muy contentos porque tenemos una gran Presidenta. Claudia Sheinbaum es un activo de nuestro país. Acaba de venir de la reunión tan importante del G7. Una gran reunión que también permite tener contactos, buenos contactos con presidentes, jefes de gobierno, jefes de Estado. México es un gran país y llama poderosamente la atención que, por primera vez en México, tengamos una mujer Presidenta. Entonces, es una ventaja su presencia, su trabajo, su inteligencia. Y no es solamente porque sea mi jefa directa, sino por el gran reconocimiento que tiene aquí, y hablo del G7, porque ahí tuvo también mucho reconocimiento de los que estaban ahí presentes. Una científica, una luchadora social, una mujer inteligente, honesta, de avanzada y con un gran apoyo popular. Entonces, yo te digo que eso es una gran luz.

También pensaría que en algunas zonas del país hay todavía algunos grupos delincuenciales que ensombrecen por algún momento, pero estamos trabajando diario, porque es una ventaja que los compañeros del gabinete de seguridad diario, diario, diario estén en el tema de combate a la delincuencia. Son compañeros solidarios, generosos. En el gabinete hay un muy buen ambiente con este buen ejemplo que tenemos de la Presidenta. Entonces nos seguimos levantando temprano, a las 4 de la mañana, para que la Presidenta a las 6 (de la mañana) tenga los insumos.

¿Como a qué horas te acuestas? Pues un poco tarde, como a las 11, 12 de la noche. Pero si es a las 11, es buena hora.

¿Y te ha llegado a sonar el teléfono entre las 11 y las 4? Ah sí, claro, muchos días, por eso ya no tengo ojos. Pero es parte del compromiso, del trabajo que tenemos como servidores públicos. Yo tengo 31 años de servidora pública, 28 de ellos seguidos. Es un gusto servir cuando tienes ganas, cuando tienes interés y estás haciéndolo por la nación; es muy bueno el ejercicio de levantarte temprano, dormirte tarde y a veces en el transcurso hay un tiempo para dormitar, y el sábado y el domingo un poquito.

A ver, domingo en la tarde sí quedas por lo general libre, ¿o no? Sí, para la familia, para los nietos, porque tengo tres nietos preciosos. Entonces es parte de trabajar para que ellos en su tiempo tengan un país mejor. Te sientes parte también de un movimiento social, de izquierda, un movimiento social liberal, que está por los derechos, por las libertades. Entonces, es un gran placer servir. Y mientras lo permita la salud, porque yo ya soy una adulta mayor, ya no creas que…

Andamos en el mismo equipo… Generalmente se le pasa, para decirlo en términos deportivos, mucho la pelota a la Secretaría de Gobernación. La impresión que yo tengo es que la Presidenta te pasa la pelota. Te pasa la pelota CNTE, madres buscadoras, Papa…Yo creo que es parte de la responsabilidad que un secretario de Gobernación tiene. Claro que cuando un compañero secretario o secretaria del gabinete requiere el apoyo de la Secretaría de Gobernación, lo hacemos con mucho gusto. Aquí hay un trabajo más coordinado. Cuando a veces no hay coordinación, pues puede haber problemas. El secreto de todo es la coordinación. Yo creo que en cualquier trabajo tiene que haber coordinación. Igual en el ejercicio público tienes que estarte coordinando con tus compañeros, con tus compañeras. Si esto hay, no necesitas otra cosa.

Ahora, por fortuna, hasta el día de hoy las cosas marchan. Claro que hay problemas, claro que es un tema la manifestación anual de la CNTE; por 40 años han venido, a veces con el Zócalo medio vacío, a veces una cuarta parte, pero cada año viene la CNTE y hace su movilización.

Entonces, el tema es sentarse, escuchar, negociar. Como lo hacemos con otras organizaciones, como con otros eventos.

Y reportarle a la Presidenta. Todo el tiempo, sí. Esta dependencia tiene que ver con muchas cosas, pero procuro también que mi papel sea discreto, que mi papel no sea de obstáculo para ningún proyecto de ningún trabajo. Procuro tratar con respeto a la gente, a mis compañeros, a los presidentes municipales, a los diputados, a los senadores, a los compañeros integrantes del gabinete, porque el respeto es algo que es muy frágil y que, si se rompe, pues se rompe la confianza.

Entonces, lo que quiero es ser útil a mi país, ser útil a la Presidenta. Procuro también que no sea un obstáculo Gobernación para ningún tema. Que nuestro trabajo sea útil, que en la mesa no esté el tema de migración, que no esté el tema de la repatriación, que no esté el tema de la ley de buscadoras… Hay que atenderlo, hay que trabajar y hay que dedicar horas para que salgan los proyectos adelante y ayudar a todo aquel que lo requiera, para que el Gobierno salga adelante.

Un tema ha llamado la atención, en diferentes perspectivas, que es el caso de las decisiones que se han tomado en gobiernos como el de Campeche y el de Puebla respecto a los medios de comunicación. También ha habido momentos muy álgidos con el presidente del Senado. Te lo pregunto como secretaria de Gobernación, pero también como alguien que ha estado en trincheras rudas y duras en esta materia. ¿De esto qué piensas? No tengo ninguna duda al respecto. Sí hay una directriz por parte de la Presidenta y por parte de nuestro movimiento. Estamos hablando de libertades y derechos, y uno de ellos y de los más importantes es el derecho a la libre expresión de las ideas. Yo no sé a dónde puede ir un Gobierno si se pone a perseguir las diferentes expresiones que hay en el país.

No le encuentro sentido a estar en contra de esa garantía constitucional. No quiero yo en este momento dedicar el programa para decirte sobre éste o sobre aquél, pero sí tengo muy claro que nuestro movimiento y de donde nosotros venimos no tiene otra idea que permitir la libertad de expresión. No lo pensamos de otra forma.

No tengo ninguna duda. Ésa es una de las columnas vertebrales de nuestro movimiento: libertad de expresión, libertad de manifestación, libertad de tránsito, libertades. Todo lo que no afecte a terceras personas. El derecho a la propiedad privada, derechos y libertades, el derecho a la educación, en fin, derechos. De lo que estoy segura es sobre el tema de reprobar absolutamente cualquier intento de censura.

Decía Jorge Bustamante, que era el presidente del Colegio de la Frontera Norte, que nunca se había dado en el país una manifestación en defensa de los migrantes. Y de repente el tema se nos metió de una manera brutal, ¿no? Y apareció en tu dependencia. ¿Ante qué estamos? Me llamó la atención en el partido de fútbol del domingo en la noche. Dijeron que la gente no iba a ir y llenó el estadio. Yo lo que debo decirte es: México, nuestro Gobierno, siempre se ha manifestado por las movilizaciones pacíficas. El Gobierno de México nunca estará de acuerdo con movimientos violentos. Las formas de manifestarse de la gente, para que tengan éxito, para que tengan eco, para que no asusten a las sociedades, deben tener la parte pacífica. Entonces, no lo entendería yo de otra forma. Y la mayoría de las movilizaciones en Estados Unidos fue pacífica y fue en defensa de los migrantes. La Presidenta ha reprobado las movilizaciones violentas. México no las aplaude.

Y nosotros tenemos en aquel país 44 millones de personas de origen mexicano. En este tema de cómo está el conflicto, pues tiene que ver con decisiones de otro país, y entonces nosotros estamos siempre en la paradoja de que tenemos que defender a los mexicanos y mexicanas que están del otro lado de la frontera y darles nuestra solidaridad y respeto; no puede ser de otra forma. Pero también, al mismo tiempo, tenemos que respetar las decisiones de otro país respecto a las políticas que ellos tengan.

Entonces, no estamos de acuerdo con que se afecte a la sociedad mexicana que vive en aquel país, porque la sociedad mexicana ha dado mucho para que Estados Unidos, sea grande.

El trabajo, el esfuerzo, que han dado mexicanas y mexicanos por la economía de ese país y también por su país natal, claro. Imagínense si no van a ser importantes las remesas que llegan a las familias del país. Sí es una cantidad impresionante, pero la mayoría de los recursos se quedan allá. Es solamente una parte menor la que mandan a sus familias y los impuestos los pagan allá y engrandecen a aquel país.

Pero ante esta problemática, la Presidenta, consciente de la política que iba a darse respecto a la migración, estas políticas migratorias que decidió el presidente (Donald) Trump, ella de este lado en enero pasado decidió abrir la casa siempre y darles albergue a los mexicanos y mexicanas que vienen repatriados de aquel país.

Y así instalamos 10 centros que tienen una capacidad de 25 mil personas.

La mayoría están en la frontera norte... Centros de atención en la frontera norte. Actualmente hay ocho; dos los estamos desmantelando para llevarlos a Tapachula y a Villahermosa. A esos centros no llegaban paisanos y paisanas. Entonces, los van a llevar a estos dos lugares para la atención de los que llegan por vuelos. De Texas, de California, de Arizona, todos los que están siendo deportados. Nosotros lo que hacemos ahí es recibirlos con respeto a su dignidad. Les estamos dando servicios, alojamiento, alimentación, una tarjeta que tiene dinero para que puedan llegar a sus lugares de origen, pero también les ponemos camiones, transporte, para que lleguen a la ciudad de la que de ahí puedan ir a su comunidad de origen.

El programa se llama “México te abraza”; los recibimos con los brazos abiertos, les damos desde lo mínimo necesario hasta oferta de empleo, en lo que nos ha ayudado mucho el Consejo Coordinador Empresarial para acomodarlos aquí.

Tenemos ese tema de las personas que vienen de Estados Unidos, complejo, que dejan allá a su familia; a veces hay familias separadas y, bueno, por eso está interviniendo la Presidenta ante el Gobierno de Estados Unidos, para que haya un mejor trato hacia los mexicanos y mexicanas que viven allá.

¿Qué balance sacas hasta ahorita de todo ello? También ha habido muchas críticas respecto al tema salud. Los migrantes no tienen un sistema de salud en Estados Unidos y cuando llegan aquí a México, lo primero que se hace por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social es afiliarlos. La afiliación se da por seis meses.

¿Como cuánta gente tendremos ahorita? Ahorita afiliados hay 32 mil y los que han llegado a México son 57 mil más o menos.

Y son básicamente nacionales. Han llegado 57 mil mexicanos y más o menos cinco mil extranjeros, pero los extranjeros van a sus lugares de origen. Debe haber aquí de los que llegan como mil. Los otros cuatro mil los hemos regresado a sus lugares de origen.

Sigue siendo tema, pero no está siendo tanto tema. Eso es lo que nos toca como Secretaría de Gobernación: la atención de esa problemática. Esa parte de la migración y también de la repatriación. Ése es el trabajo que hacemos diario. Tenemos un puesto de mando las 24 horas, los siete días de la semana para la atención de los repatriados. Y es toda una tragedia.

Porque luego son familias. Y dejan su trabajo, a veces a la familia, a sus hijos; es muy triste. Son dramas.

Uno no sabe lo que pueda decidir Donald Trump, pero estamos todavía entre el cinco por ciento o 3.5 por ciento (de impuesto a las remesas). Seguimos dando la batalla. La Presidenta ha tocado las puertas del Congreso de la Unión para decirles: “Oigan, vayan a defender”. Entonces, ellos están haciendo su trabajo, de todos los partidos, ¿eh? No es solamente de un partido o dos, sino que ha ido un grupo de legisladores para defender la parte de lo que corresponde a las remesas. Es gente humilde la que manda sus recursos para acá.

Tenemos confianza en que un acuerdo integral por parte del presidente de Estados Unidos y la Presidenta mexicana pueda avanzar en ese sentido. Y tiene que verse la cosa en paquete, no es una cosa aislada. Son diferentes temas. Ya tenemos un ratito, ya van seis meses. En este tiempo hemos trabajado en muchas cosas y hemos llegado a acuerdos. En otras, no tanto.

Vamos avanzando en migración, vamos avanzando en el tema de seguridad. Tenemos un acuerdo importantísimo, el de economía, con unos aranceles de los que ya quedamos fuera y vamos por más. El tema del agua se resolvió, el agua fronteriza.

Un acuerdo de 1944. Entonces nosotros vamos a ir cumpliendo y ellos también.

¿Hay una lista de narcopolíticos o no? Ya lo dijo el embajador (Ronald) Johnson, que es muy buena persona; nos cayó muy bien. Se ve que es muy trabajador. Y dijo en sus redes sociales que no había tal. Entonces, digo, ahí está su declaración. Debe haber investigaciones de todo tipo, no solamente de Estados Unidos, sino de México; siempre hay, pero no necesariamente todo es política, o no necesariamente todo es blanco ni es negro, hay grises.

¿Qué platicaste en cortito con el Papa?, ¿cuánto duró la plática? tres, cuatro minutos, ¿no? No, 28 segundos. Lo vi porque lo filmaron. Yo llego, él me da la mano. Yo lo atiendo y él me dice: “Mucho gusto”. Le digo: “Me da mucho gusto” y tomo de una carpeta una hoja y le digo: “Le traigo una invitación de mi Presidenta Claudia Sheinbaum para que visite nuestro país”. ‘Cuándo’, me dice, yo me le quedé viendo y le dije: “Y también le traigo un regalo muy de nuestro país, es una artesanía mexicana, su santidad”. Abro la caja y era una artesanía de plata. Esta artesanía de plata era la Virgen de Guadalupe. Entonces, se la doy, se le queda viendo y la entrega, y en ese momento me despido. Le doy la mano, ya me iba y me detiene y me dice: “Por favor, saludos y bendiciones a su Presidenta y al pueblo de México”. Y fue todo. Habla perfecto español, no tiene tono, no tiene acento de algún país; puede ser de cualquier país.

Ni como peruano, incluso. No, no, no.

¿Qué ideas tienes de lo que ha venido pasando con las madres buscadoras? Es muy largo el tema. Hemos tenido 45 reuniones en un lapso muy breve. Le hemos dedicado, por parte del subsecretario Arturo Medina, el doctor Froylán Enciso, varios compañeros, Búsqueda, Víctimas, también la fiscal Sara Irene Herrerías, que ahora ya va a ser ministra, a todos los que han tenido paciencia para atender, porque yo sí les digo que estén bien y de buenas para atender a las víctimas.

Hay que poner buena cara. Pero no sólo eso. Es ser empático, sentir por lo que están pasando. Y yo resumiría varias cosas: una es la investigación de sus casos. Demandan que se investigue y tienen razón. Demandan un mejor servicio de forenses, en todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de sus familiares, que pueden estar o no en un Semefo, en fin, esta parte. Ésa sería la segunda. La tercera es la parte que, de ellas, de su salud, de su propio ingreso, del bienestar de ellas y de sus familias, que a veces es doloroso porque dejan todo por ir a la búsqueda.

Creo que podemos avanzar en muchas de las situaciones viendo que son muy complejas. Yo pienso que sí podemos hacer, por lo menos el sistema de identificación, de manera mejor, porque hay el interés de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Ella envió una iniciativa.

Incluso cambió la iniciativa. Para que ellas estuvieran en las correcciones correspondientes. Ya hay docenas de colectivos de madres buscadoras que ya aceptaron formar parte de la elaboración de la propia ley. Hay otras que no y va a ser difícil que lo acepten. Nosotros las respetamos; los que así han querido lo hicieron. Aunque las que no lo acepten, al final también participaron; todos participaron. Fueron 570 propuestas de más de un centenar de colectivos que fueron los que redactaron, digamos así, lo hicieron con mucha técnica. Hay mucho conocimiento, mucha experiencia del tema de parte de ellas.

Entonces, es un tema prioritario para la Presidenta y lo estamos haciendo con todo el cariño y la confianza que ellas también nos han tenido, y digo con cariño porque, pues, solamente así puedes hacer ese trabajo.

¿Tu inquietud mayor, por decirlo de alguna manera, en este sentido es el tema de la seguridad? ¿Es algo que constantemente ronda en ti como secretaria de Gobernación? Bueno, yo estuve en Seguridad cuatro años, pero el tema hoy es que no es una sola persona la que toma la decisión respecto de la seguridad. Ni es el Presidente ni es el secretario de Gobernación; es un colectivo que se reúne todos los días para ver las problemáticas en un lugar y en otro.

Entonces, digamos, aunque sea más responsabilidad, una responsabilidad enorme, te pesa menos el trabajo diario estando en coordinación. Con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, CNI, la Guardia Nacional, digamos que es más sencillo. No es simple, pero es la responsabilidad que vas llevando porque es un colectivo el que toma la decisión y diaria.

Entonces, no puedes decir que no estás enterado, porque ahí en el gabinete se tratan todos los temas de seguridad nacional, de seguridad del interior, de la seguridad pública, de los diferentes temas relacionados con la seguridad. Pero pues sí, es un tema en nuestro país el tema de la seguridad. No es de ahora, es de muchos años atrás, pero la responsabilidad nuestra es ahora. Entonces tienes que hacer frente a ella.

Por fortuna, creo que los compañeros, lo decía al inicio de nuestra conversación, los compañeros García Harfuch, el compañero general Trevilla, el almirante Morales, todos de primera, insisto, generosos, buenos compañeros, solidarios.

Entonces, yo creo que la Presidenta tiene un gran equipo en estos compañeros y en otros que no menciono ahora, pero que están trabajando por la seguridad y quieren sacar adelante el país. Hay un gran reto porque la expectativa que tiene el pueblo de nuestra Presidenta es alta, entonces tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Entonces, pues, no hay descanso aquí, solamente hay intención de salir adelante.

Gracias por que viniste acá. Muchas gracias a ustedes. Vengo con mucho gusto. Yo no voy a donde no quiero ir y yo quería venir a La Razón.